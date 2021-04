Posted by Hector

Vamos a representar a la gente con dignidad, Químico Salazar

…

Inicia campaña en plaza de los olivos acompañado del candidato a la alcaldía Ramón Preciado, en un acto que se convirtió en una gran fiesta popular

Caborca, Son.- Vamos a representar a la gente con dignidad y honestidad desde el congreso local, expresó el candidato a la diputación local Químico Daniel Salazar Ballesteros, al iniciar su campaña ante cientos de vecinos de la colonia industrial, que lo recibieron con grandes muestras de cariño.

Desde la cámara local, se pueden impulsar muchos programas para apoyar a la gente de los nueve municipios del distrito, y eso es lo que vamos hacer con total transparencia, precisó.

Vamos a trabajar también por consolidar y dar certeza jurídica a los derechos de las mujeres, los niños y jóvenes, así como a la seguridad desatendida, para que los ciudadanos puedan volver a disfrutar con sus familias de los espacios públicos, indicó.

Me siento muy emocionado de estar aquí y recordar como hace casi tres años, un grupo de vecinos me propuso hacer una verbena es esta plaza y con gusto los apoyamos, para luego convertirse en una constante cada miércoles.

Indicó que seguirán toda la campaña con este tipo de convivios vecinales, pues la gente necesita de estos momentos de relajamiento.

Por su parte el candidato a la presidencia municipal Ramón Preciado, señaló su propósito es encabezar un gobierno transparente, donde no habrá “moches” y donde la seguridad de los caborquenses será prioridad, “no podemos seguir con lo mismo, con la gran preocupación de las madres cada vez que sus hijos salen, no queremos un Caborca fantasma”, terminó.

Al terminar sus mensajes, en medio de una gran algarabia, los vecinos dieron inicio a la convivencia donde los candidatos se mezclaron entre la gente bailando al ritmo de varias melodías.