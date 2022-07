Posted by Hector

Va pa’atrás los Filders! La Ley Ingrid en Sonora es para Funcionarios

Afirma Gobernador que enviará reforma al Congreso

La Agenda

Héctor Martínez

La presión de los medios de comunicación en todo el estado por los vacíos interpretativos de la mencionada “Ley Ingrid”, lograron que las autoridades de gobierno en Sonora pusieran manos a la obra. Afirma el Gobernador Alfonso Durazo que enviará reforma al congreso para que quede bien clarito que esta ley solo aplica a funcionarios en el ejercicio de su función. El ir y venir de la llamada nueva ley, se especuló mucho sobre el alcance que de primera mano se ve positiva porque muchos funcionarios han hecho uso de su oportunidad para compartir imágenes de los fallecidos (de cualquier género) y éstas son utilizadas para un mercado o simplemente por el enfermizo gusto de ver este tipo de materiales. La ley en Sonora no está clara -y quedó claro- en palabras del número dos del Gobierno del Estado, Álvaro Bracamontes, Secretario de Gobierno y la Consejería Jurídica que la definirán correctamente. Esta ley tiene lados muy positivos porque con ello buscaremos generar la cultura, que pudiéramos tener en cuanto a compartir estos materiales, y que en los chats de las redes sociales pululán en gran cantidad y de manera muy gráfica y sangrienta. Como lo comentaba con un amigo médico en días pasados, también queda claro que los medios de comunicación somos una caja de resonancia de lo que la población desea ver y esa no es del todo responsabilidad de “x” o “y” medio, luego entonces si la población desea ver cultura y arte, de ganadería, de cultivos, de uñas de gel o de violencia, desgraciadamente eso es lo que se les da. Y de ahí en adelante esto puede servir para que cuando te llegue una fotografía o un video que le das click en play y comienza chorrear sangre, solo no sigas la cadena y córtala. Deja de compartir y hasta ahí llegará. Lo grave de una posible inclusión de medios de comunicación en esta ley es que también es un arma muy filosa que se puede usar para ir por el periódico, revista, portal o cuenta de empresa mediática para la famosa cacería de brujas para quien no esté de acuerdo con el que en turno está.