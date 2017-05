Posted by Hector

Universal Robots ofrece dos e-Books gratuitos sobre la robótica colaborativa

Universal Robots, fabricante danés de robots ligeros y pionero global de la robótica colaborativa, refuerza su compromiso de fomentar la adquisición de conocimientos sobre la automatización industrial y ha puesto a la disposición de su comunidad de usuarios dos nuevos e-Books sobre la robótica colaborativa. Disponibles para descargar gratuitamente desde su página web, los dos libros electrónicos están diseñados para ofrecer una completa información sobre el desarrollo de proyectos con cobots, tanto para aquellas Pymes que se están planteando la automatización por primera vez, como para las más iniciadas que necesitan pautas sobre cómo explicar los beneficios de los cobots a las partes interesadas en su empresa.

El primer e-Book, titulado “Get Started with Cobots” (Como empezar a trabajar con Cobots), detalla los 10 pasos a seguir para iniciar un proyecto de robótica colaborativa. Dirigido a las PYMEs que están contemplando el uso de robots por primera vez en sus procesos de producción, el libro demuestra que la automatización es más fácil, segura y accesible que nunca, y explica con claridad todo lo que uno necesita saber sobre que cobot elegir en función de la carga y alcance requerido, las funciones básicas de un cobot, como conectarlo, programarlo e integrarlo en un proceso, y cuáles son las opciones de efectores finales disponibles.

Por otro lado, el segundo libro va dirigido a integradores e ingenieros de automatización industrial con buenos conocimientos de robótica industrial que buscan material de apoyo en el proceso de exponer y explicar los beneficios del uso de cobots a las partes interesadas en la empresa. Titulado “Get Your Team Onboard with Cobots” (Como integrar tu equipo en el uso de Cobots), este e-Book ayuda al lector identificar y afrontar las principales preocupaciones de los tres principales grupos de personas implicadas en la decisión de automatizar procesos – ingenieros y personal técnico, directores de planta y operarios, propietarios de empresa y directores de operaciones. Mediante casos prácticos y comentarios de usuarios, el libro permite desarrollar un argumento con ejemplos a favor de la integración de cobots en procesos de fabricación y como los mismos puedan cumplir las necesidades de la empresa.

[Img #44014]

(Fuente: U. Robots)

Junto con la puesta en marcha de la Universal Robots Academy hace unos meses, el lanzamiento de estos dos e-Books forman una parte importante de la estrategia de Universal Robots de comprometerse con su comunidad de socios, usuarios y clientes para proporcionarles servicios de apoyo y divulgación de alto valor que les ayuda aprovechar la tecnología de robótica colaborativa de la mejor forma posible.

“En Universal Robots lo tenemos claro que no es solamente una cuestión de vender más brazos robóticos, si no que debemos ejercer un importante labor de educación y compartir nuestro ‘know-how’ con nuestra comunidad de socios y usuarios”, dice Jordi Pelegrí, Director del Desarrollo de Negocio para Universal Robots en España. “Queremos fomentar la adquisición de conocimientos sobre la robótica colaborativa y acelerar la entrada de los cobots en procesos y entornos donde la automatización industrial ha sido impensable hasta ahora. Para nosotros, estos dos nuevos e-Books gratuitos nos permiten facilitar la difusión de conocimientos y acceso a nuestros robots y es un gran paso en esa dirección”. (Fuente: U. Robots)

Los e-Books están disponibles en inglés y se pueden descargar gratis desde las siguientes links:

“Get started with Cobots” – https://info.universal-robots.com/benefits-of-automation-robotics-ebook

“Get Your Team on Board with Cobots” – https://info.universal-robots.com/lp-mf-onboardwithcobots