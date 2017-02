Posted by Hector

UNICEF solicita 3.300 millones de dólares para asistir a 48 millones de niños atrapados en conflictos

El Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) llamó hoy a la comunidad internacional a reunir 3.300 millones de dólares para brindar asistencia de emergencia este año a unos 48 millones de niños que viven atrapados en conflictos y otras crisis humanitarias en 48 países.

Cada vez más, la guerra, los desastres naturales y el cambio climático expulsan a los niños de sus hogares y los exponen a la violencia, las enfermedades y la explotación, alertó UNICEF.

Al lanzar el llamamiento, la agencia indicó que los menores de países como Siria, Yemen, Iraq, Sudán del Sur y Nigeria afrontan un futuro incierto y observan cotidianamente la destrucción de sus hogares, escuelas y comunidades

Según los datos de esa agencia, casi uno de cada cuatro de los niños del mundo vive en un país afectado por conflictos o desastres.

La portavoz de UNICEF en Nueva York, Nawja Mekki, detalló en entrevista con Noticias ONU cómo se utilizarán los recursos solicitados.

“Nuestras prioridades este año son dar a casi 19 millones de personas agua potable, brindar a más de 9 millones de niños educación formal y no formal y darle vacunas contra el sarampión a más de 8 millones de niños. Son prioridades humanitarias para los niños más vulnerables del mundo en este momento”, dijo.

Además de los conflictos y los desastres, UNICEF se refirió a la pobreza que sufren millones de menores y advirtió que 7,5 millones de ellos padecerán desnutrición aguda grave en los países en conflicto o con emergencias humanitarias. Medio millón de esos casos viven en Nigeria y Yemen.

Nawja Mekki señaló que si bien no se habla mucho de la desnutrición, su efecto es enorme tanto en los menores como en sus comunidades.

“El impacto puede ser bastante peligroso para los niños. Si un niño desnutrido no tiene acceso al tratamiento que necesita, hay una gran posibilidad de que muera. El impacto es inmediato porque afecta la salud, pero hay también un impacto a largo plazo porque los niños que están en situación de desnutrición crónica no pueden enfocarse bien en la escuela, tienen problemas con el desarrollo y cuando crecen no pueden ser muy eficientes en el trabajo. Hay que encontrar solución y ayudarlos ahora para que puedan sobrevivir y para que puedan ser miembros eficientes de la comunidad cuando crezcan”, apuntó.

De los fondos requeridos, UNICEF asignará 1.400 millones de dólares a los niños y familias sirias, tanto dentro de su país como en las naciones vecinas donde han buscado refugio.