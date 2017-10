Posted by Hector

Tras huracán, Ricky no halla a su familia

Ricky Martin está viviendo uno de los peores momentos. El cantante no ha conseguido aún contactar con sus familiares que residen en su país natal, Puerto Rico.

El paso del huracán María ha dejado devastado por completo a un país donde la ayuda humanitaria que llega no es suficiente.

Así lo ha manifestado el propio artista en su cuenta de Instagram donde se ha quejado abiertamente de la poca ayuda prestada por Estados Unidos.

Comparando la respuesta de la Casa Blanca en Haití tras el paso del huracán Matthew, Martín ha demostrado con cifras que el gobierno de Trump no está apoyando como debería a Puerto Rico.

A todo esto se suma la dramática situación de no poder localizar a su familia: “No he podido comunicarme con mi hermano, no sabemos dónde está. Estoy seguro que no soy el único que tiene que sufrir esta incertidumbre”.

Un grito desesperado de auxilio que pretende dar un poco de luz a todas las personas afectadas por este fenómeno atmosférico.

Se solidariza. Daddy Yankee anunció el jueves que donará un millón de dólares de su propio dinero para los esfuerzos de recuperación por el huracán María en Puerto Rico.

La contribución del superastro boricua se dividirá entre Feeding America, American Red Cross y Habitat For Humanity, se informó en un comunicado. Dice que el cantante ya transfirió 300 mil dólares y está en proceso de enviar productos de primera necesidad recolectados en sus recientes conciertos en Nueva York, Chicago y Connecticut.

“Como puertorriqueño que vive en la isla, sentí el llamado de que la reconstrucción de mi país tiene que ser para el largo plazo. En esta fase inicial, quiero asegurarme de que cada persona tenga un plato de comida. En el largo plazo, mi compromiso es trabajar para asegurarme de que el mayor número de familias en la isla tengan un techo seguro”, explicó Yankee en la misiva.

Puerto Rico, un territorio de Estados Unidos, ha sido devastado por el poderoso huracán María, que mató a por lo menos 16 personas y dejó a casi todos los 3.4 millones de habitantes sin electricidad, y a la mayoría sin agua.

Yankee se asoció recientemente con Feeding America para beneficiar al Banco de Alimentos de Puerto Rico y proveer apoyo a las víctimas de los recientes huracanes. Hasta ahora ha recaudado más de 136 mil dólares para esta iniciativa, incluyendo una donación de la Organización Zumba.