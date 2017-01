Posted by Hector

Todos somos Acción Nacional: Ricardo Anaya

Realiza PAN su XXIII Asamblea Nacional Ordinaria. Se eligieron a 300 consejeros nacionales.

Se reconoció al Presidente de la Comisión de Transparencia y Reingeniería del Padrón de militantes, Ernesto Ruffo, por el éxito del programa de depuración.

“Acción Nacional quiere, lucha y sueña con un México abierto, fraterno y ganador”, afirmó el Presidente Nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, durante la realización de al XXIII Asamblea Nacional Ordinaria, en la que se eligieron a 300 consejeros nacionales para el periodo 2017-2019, con el voto de 2 mil 851 delegados numerarios de 30 delegaciones de todo el país.

“El Consejo Nacional es la consciencia que agita la unidad del partido, es la voz que nos llama a vivir conforme a nuestras más profundas convicciones, por eso es importante ser consejera o consejero nacional”, reflexionó el dirigente nacional al hablar sobre el futuro de México; las elecciones de este año para renovar las gubernaturas de Nayarit, Coahuila y Estado de México, y la Presidencia de la República, en 2018.

En su llamado a la unidad, indispensable para obtener los triunfos electorales, enunció una cita don Luis H. Álvarez: “que la tarea esté por encima de la discusión, que la misión esté por encima del espíritu sectario y que la unidad de los corazones panistas sea superior a la valiosa diversidad de nuestras mentes”.

En este marco, y tras detallar una larga lista de desastres del actual gobierno, Ricardo Anaya se dijo seguro de que en 2018 los priistas se irán por corruptos e ineficaces, pero que hay una puerta falsa para salir del PRI, que es la del populismo que lleva 10 años perdiendo elecciones.

“La salida por la puerta falsa se llama Andrés Manuel López Obrador. Y que nadie se confunda, la historia, maestra de vida, muestra una y otra vez que el populismo termina hundiendo a las naciones en la miseria, el sufrimiento y la destrucción. A López Obrador le sabemos ganar, le hemos ganado y le vamos a volver a ganar”.

Para lograr estos objetivos se comprometió a trabajar de tiempo completo, “todos los días con todas mis fuerzas sin distracción alguna para sacar adelante estas elecciones, a eso estamos llamados todas y todos en Acción Nacional, porque no puede Nayarit permanecer en el olvido, no puede Veracruz volver al pasado, no puede Coahuila seguir a merced de los Moreira, no puede el Estado de México seguir bajo el yugo del PRI”.

En relación a este tema, el dirigente nacional del PAN delineó los tres ejes centrales en el proyecto de Nación de Acción Nacional: 1) luchar contra la pobreza, la desigualdad y los privilegios de unos cuantos, para alcanzar la auténtica igualdad de oportunidades. Que triunfe la solidaridad, el mérito, el esfuerzo individual y no el privilegio sexenal; 2) acabar con la impunidad para vivir en un auténtico Estado de Derecho y; 3) luchar contra la corrupción y demostrar que sí se puede gobernar con honestidad y transparencia.

Acción Nacional frente a las amenazas del norte

Ricardo Anaya se refirió también al discurso del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el que, nuevamente, lanzó una exigencia al gobierno federal: “Basta ya de tibiezas, exigimos firmeza y dignidad en esta hora crucial”.

Además, aclaró, en el PAN “todos somos Acción Nacional, porque además de ser el primer principio de doctrina, nosotros no somos nacionalistas de hoy ni de moda, somos nacionalistas porque creemos en los mexicanos y en su capacidad de enfrentar con éxitos los problemas. No somos nacionales de moda ni de ocasión ni conocimos la nación porque ganó Donald Trump; somos nacionalistas porque queremos y cuidamos a México”.

Y agregó: “Frente a la amenaza que viene del norte, frente al discurso discriminatorio y racista, frente a los insultos, frente al bloqueo a la inversión productiva, frente al peligro en que se pone a nuestras empresas, pero sobre todo a los mexicanos que viven fuera de nuestras fronteras, frente a los ataques, hoy reafirmamos que somos una acción nacional”.

El presídium estuvo integrado por el Secretario General del Partido Acción Nacional, Damián Zepeda Vidales; el ex Presidente Nacional del PAN y de México, Felipe Calderón Hinojosa; los gobernadores de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares; Chihuahua, Javier Corral Jurado; Guanajuato, Miguel Márquez Márquez; Querétaro, Francisco Domínguez Servién; Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis; y Durango, José Rosas Aispuro.

Asimismo, el Presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños Aguilar; el Coordinador de los Senadores del PAN, Fernando Herrera Ávila; el Coordinador de los Diputados Federales del PAN, Marko Cortés Mendoza; la ex candidata a la Presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota; Margarita Zavala Gómez del Campo; Santiago Creel Miranda; el ex Presidente Nacional del PAN, Luis Felipe Bravo Mena; Elenita Álvarez de Vicencio; Genoveva Huerta Villegas; la ex presidenta Nacional del PAN, Cecilia Romero Castillo; y la Secretaría de Promoción Política de la Mujer, la Senadora Marcela Torres Peimbert.

También el primer gobernador panista en la historia de México, Ernesto Ruffo Appel; el Secretario de Comunicación del CEN del PAN, Fernando Rodríguez Doval; el Secretario Nacional de Acción Juvenil, Alan Ávila Magos y el Coordinador de Relaciones Internacionales del PAN, Marco Adame Castillo.