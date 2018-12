Posted by Hector

Tengo las riendas del poder en las manos; hay gobierno para dar seguridad a los mexicanos: AMLO

Este domingo se desplegaron 35 mil 745 elementos de las policías Militar, Naval y Federal en 150 coordinaciones

29 comités estatales se han integrado a trabajos de seguridad del gobierno federal

Inversionistas de Texcoco tienen garantizadas sus acciones

La expectativa de cambio que tienen los mexicanos se convertirá en realidad y ya se están presentando las primeras manifestaciones de un nuevo régimen, por lo que el Gobierno de México tendrá cada vez mayor legitimidad. En los primeros días del nuevo gobierno, el jefe del Ejecutivo tiene las riendas del poder y ofrecerá seguridad y protección a los mexicanos.

Así lo destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la primera conferencia de prensa matutina que ofrece como mandatario, al término de la reunión con el gabinete de seguridad.

Tras informar que estos encuentros con los medios abordarán cualquier tema de interés, además del relativo a seguridad, López Obrador hizo un balance de los primeros días de su administración: “Hemos iniciado el gobierno sin problemas el sábado y hemos estado trabajando. Ayer estuvimos en Campo Marte… por la noche en Veracruz con el gobernador Cuitláhuac García”.

Acompañado por integrantes del gabinete de seguridad, el jefe del Ejecutivo federal dio a conocer que ayer fueron desplegados 35 mil 745 elementos de las policías Militar, Naval y Federal a lo largo de 150 coordinaciones en el país. “Se están fortaleciendo estos agrupamientos con el apoyo de policías estatales y municipales que voluntariamente, por decisión de las autoridades locales, se están integrando a estas coordinaciones”.

Agregó que el gobierno federal ha iniciado la revisión de la incidencia delictiva, y la primera tarea será contar con una fuente confiable “para conocer el comportamiento de delitos cometidos en el país en las últimas 24 horas. Hoy se nos presentó ya un esquema para ver laas tendencias; espero que se normalice antes de que termine esta semana. La información va a estar siempre disponible”.

En ese sentido, informó que la información preliminar del último día indica que “se redujo el número de homicidios de acuerdo con el informe, se está verificando la fuente; el promedio es de 50, es lo general”.

Agregó que este día se integraron a los trabajos de seguridad de la federación 29 comités estatales, “ hoy se instalan dos más y se está llegando a un acuerdo con los gobernadores”.

A pregunta de los medios sobre una posible política de desarme estableciendo contacto con integrantes de la delincuencia, el mandatario señaló: “Nosotros no vamos a establecer ningún tipo de acuerdo ilegal. Tenemos muy claro que tiene que haber una línea divisoria, una frontera entre autoridad y delincuencia. Cuando ya no hay esa frontera, ya no existe la autoridad. Vamos a procurar que se respete a la autoridad”.

Tengo las riendas del poder en las manos

El balance del presidente López Obrador en el tercer día de su mandato es: “Empezamos, bien, tengo las riendas del poder en las manos, es decir, hay gobierno en México y es un gobierno para darle seguridad y protección a los mexicanos, para que se mantenga la esperanza. La expectativa que hay de cambios se va a convertir en realidad. Cada vez vamos a tener más legitimidad. Hay quienes no lo quieren ver, pero se va a ir imponiendo la realidad”.

Expresó que no debe pasarse por alto que estamos ante un cambio de régimen que hará realidad la transformación:

“Díganme si no es un cambio, ayer fui a Xalapa sin el Estado Mayor Presidencial en avión comercial y regresé igual; ustedes pudieron tener información del avión presidencial que hoy parte, porque se va a vender… ¿Qué no es cambio, pregunto a nuestros adversarios, que yo esté aquí, informándoles como lo estoy haciendo? Me siento seguro y protegido para llevar a cabo la Cuarta Transformación del país.”

A la pregunta sobre videos de la oposición que intentan relacionarlo con otro tipo de regímenes, el presidente respondió:

“Que empiecen a ser oposición, eso es también un buen ejercicio. Llevan tiempo sin ser oposición, desde que se fundó ese partido no eran oposición, sobre todo a partir del 88 se convirtió en un partido del régimen, qué bien que ahora estén retomando sus orígenes como partido opositor”, y agregó que, sin importar la crítica, el gobierno federal respetará la libertad de opiniones: “No habrá censura. Estamos bien y de buenas, no vamos a enojarnos”.

Inversionistas de Texcoco tienen garantizadas sus acciones

Por otro lado, se refirió al procedimiento que se sigue respecto a la cancelación del aeropuerto en Texcoco, reiterando el compromiso de no afectar inversiones y actuar con apego a la legalidad: “Es nuestra palabra que los accionistas no pierdan estas inversiones. Se va a garantizar a todos el respaldo de las acciones para inversionistas y contratistas”.

Señaló que el día de mañana el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ampliará la información sobre el tema, pero adelantó que el fideicomiso del aeropuerto en Texcoco seguirá operando para responder a los compromisos contraídos con inversionistas, sin afectar los planes de construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía: “El fideicomiso continúa hasta que se termine todo el proceso que tiene que ver con las inversiones”.

El presidente estuvo acompañado de los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) Luis Crescencio Sandoval González; Secretaría de Marina (Semar), José Rafael Ojeda Durán; Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Alfonso Durazo Montaño; y el encargado del despacho de la Procuraduría General de la República (PGR).