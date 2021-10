Posted by Hector

“TE LO DIJE, HAY PEDO”, DIRÍA MI AMIGO EL KIKO OROZCO

POR LAS ACTUALES BRONCAS DE PODER EN CNE CABORCA

Por: Gastón Gastélum Rocha / Confidencial Sonora

Caborca, Sonora, 15 de octubre del 2021.- “No lo sé porque obviamente ya no estaré, pero de seguro va a haber pedo con la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) nacional porque ya hicimos una Asociación Civil para no depender de ellos”.

Entre muchas otras cosas, eso me comentó alguna vez mi amigo Francisco “Kiko” Orozco, cuando -alguna de las tantas veces que platicamos en el Oxxo de la Socoada- le pregunté qué pasaría con la CNE Caborca cuando el ya no estuviera. Me decía que no era justo muchas de las cosas que hace la CNE nacional con las delegaciones en los estados y que por eso habían decidido hacer su propia asociación.

En paz descanse Kiko Orozco, muy buen amigo para muchos y no tanto para otros, pero que sin duda dejó una larga historia de buenas acciones dentro de las instituciones de apoyo a la comunidad, especialmente en la Comisión Nacional de Emergencia.

Y tal como me lo dijo “de seguro va a haber pedo”, pues sí, ahora que falleció hay pedo en la CNE Caborca, pues a raíz precisamente de esas diferencias –sobre todo económicas- con la CNE Nacional, se dieron varios conflictos que terminaron por dejar a la CNE Caborca sin voluntarios y era el propio Kiko quien eventualmente se aventaba el tiro de salirle al toro en la ambulancia o en la suburban de su propiedad, ya fuera en los accidentes o las acciones en conjunto con protección civil y otras instituciones en apoyo a la comunidad.

Pues ahora resulta que la CNE Nacional, sin más ni más ya nombró a un grupo de jóvenes para que se encarguen de la CNE Caborca, quienes ya hasta dieron una entrevista diciendo que de momento todos son bomberos de Caborca y que tomarán las riendas de la CNE en Caborca.

Ahh que mi amigo Kiko, cuánta razón tuvo con eso de que “va a haber pedo”, porque ahora el terreno y las instalaciones de la CNE que están por la Avenida “N”, a un lado de la biblioteca municipal, son motivo de que anden agarrados del chongo la CNE Nacional llevando como carne de cañón a ese grupo de jóvenes bomberos de Caborca y por el otro lado la Asociación Civil “Comisión de Emergencias Sonora, A.C.”, que en su momento formó el mismo Kiko Orozco quien fungía como Presidente de la misma, y Johana Noriega como vicepresidente que con el fallecimiento del Kiko ahora queda como Presidenta de la asociación.

Por cierto que en esta AC que dejó Kiko Orozco, ya están afiliadas legalmente 11 delegaciones del estado de Sonora, encabezados ahora por Johana Noriega como Presidenta y como la Delegación Caborca que dejó Kiko Orozco era parte de estas 11 delegaciones, pues lo más lógico es pensar que sigue siendo parte de ellos y no de la CNE Nacional, lo que tiene pero bien “encaboronados” a estos últimos que andan con la espada desenvainada para hacerse de esas instalaciones aquí en Caborca nombrando al grupo de jóvenes bomberos pa’ que le atoren a los jodazos.

Pero en fin, siempre me comentaba el Kiko que de la CNE Nacional nunca recibieron algún apoyo para la delegación Caborca; y sé que lo poco o mucho que ahí hay, fue por el esfuerzo y dedicación del mismo Kiko Orozco y el patrocinio de algunas personas altruistas del pueblo que le echaron la mano.

Y fueron muchas otras cosas que me platicaba el Kiko Orozco sobre las injusticias de la CNE Nacional para con los estados y delegaciones municipales, mismas cosas que ya iremos comentando, porque esto apenas empieza y a menos que lleguen a buenos acuerdos -aunque esto es cuestión de gente con vocación de servicio y altruismo para con su comunidad- esto podría irse a los tribunales… Nos vemos… o nos escribemos…