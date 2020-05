Suben las Alertas por incremento de #COVID-19 en Sonora

Posted by Hector

-Se confirman 4 fallecimientos más y 28 nuevos casos

-Por gestiones de la Gobernadora, Secretaría de Salud contará con 231 ventiladores más para atención de pacientes graves

Hermosillo, Sonora; mayo 04 de 2020. Una nueva jornada preocupante para el sector salud en Sonora la de este lunes, al registrarse 4 fallecimientos más y 28 nuevos casos confirmados con Covid-19, informó el secretario del ramo Enrique Clausen Iberri quien anunció que por gestión de la gobernadora Claudia Pavlovich, a partir del 15 de mayo, los sonorenses que no cuentan con seguridad social tendrán a su disposición 231 ventiladores más para enfrentar posibles complicaciones.

Ello representa un aumento de más de 300 por ciento en la capacidad de respuesta a la posible demanda de respiradores artificiales, precisó.

Clausen Iberri indicó que con estos 4 decesos que se registraron este lunes, suman un total de 41 defunciones en la entidad a causa de esta pandemia y 392 personas que han sido contagiadas de esta enfermedad en Sonora.

El Secretario de Salud, en su mensaje a los sonorenses, explicó que si no se detiene la curva y se frena la velocidad de los contagios, los ventiladores no van a ser suficientes para atender a la vez a todos a los pacientes que requieran de estos dispositivos para respirar.

Hace un mes y medio, dijo, en la Secretaría de Salud de Sonora se tenían disponibles 138 ventiladores, de los cuales aproximadamente 90 se están utilizando en las áreas de terapia intensiva, atendiendo distintos padecimientos ajenos al Covid-19; por lo que la entidad cuenta con los 48 ventiladores restantes más 28 que se habilitaron en esta contingencia.

“La salud tuya y de tu familia es prioridad para la gobernadora Claudia Pavlovich, por ello estarán disponibles, a partir del 15 de mayo, 231 ventiladores más que se han adquirido, lo que representa aumentar 300% la capacidad de ventiladores para atender a la población afectada por Covid-19 y que no tiene servicio médico; lo mejor es que ni tú ni tu familia tengan que utilizar estos ventiladores, pero recuerda: si no te quedas en casa, los contagios se van a disparar”, manifestó.

El Secretario de Salud, luego de expresar sus condolencias a familiares de los fallecidos, informó que la primera defunción sucedió en un hombre de 59 años que fue confirmado el 28 de abril por el Laboratorio Central del IMSS en el Centro Médico “La Raza”; era residente de San Luis Río Colorado, derechohabiente del IMSS, con antecedente de inmunosupresión, inició síntomas el 09 de abril y ese mismo día fue hospitalizado en una unidad del IMSS, desde donde fue trasladado a Mexicali por su gravedad. Durante su estancia, estuvo en malas condiciones generales, con ventilación mecánica invasiva y con pobre respuesta a tratamiento, el paciente falleció el día 03 de mayo de 2020.

La segunda defunción ocurrió en una mujer de 61 años, quien fue confirmada por el Centro de Investigación Biomédica de Occidente el 1 de mayo; era derechohabiente del IMSS y residía en Ímuris, tenía antecedente de obesidad; inició sus síntomas respiratorios el día 23 de abril, progresó negativamente y requirió hospitalización el 27 de abril en el hospital del IMSS en Nogales, donde estuvo grave y bajo ventilación mecánica invasiva; falleció el día de hoy.

La tercera defunción ocurrió en una mujer de 62 años, residente de San Luis Río Colorado, derechohabiente del IMSS, sin enfermedades previas conocidas; inició síntomas respiratorios el 14 de abril, requiriendo hospitalización el 24 de abril. Durante su estancia hospitalaria, estuvo en malas condiciones generales y bajo ventilación mecánica invasiva; se le tomó muestra el día 27 de abril, mismo día en que falleció; sin embargo, su resultado fue emitido el día de hoy por el Laboratorio Central del IMSS en el Centro Médico “La Raza”.

La cuarta defunción ocurrió en un hombre de 91 años, residente de Nogales, con antecedente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica e hipertensión; inició síntomas el día 1 de mayo con cuadro respiratorio súbito y grave que ameritó su hospitalización en el Hospital General de Nogales, el 2 de mayo; desde su ingreso, estuvo en muy malas condiciones generales, requiriendo ventilación mecánica invasiva, no hubo respuesta a tratamiento y falleció el mismo día 2 de mayo, siendo confirmado este día por el Laboratorio Estatal de Salud Pública.

Sobre los 28 casos positivos, dijo, ocurrieron en: 4 mujeres y 24 hombres entre 21 y 63 años residentes de los municipios de: Hermosillo 15, Cajeme 6, Nogales 4, Navojoa, San Luis Río Colorado y Villa Pesqueira con 1 caso cada uno.

Dos casos son trabajadores de la salud, Nogales y Hermosillo y 13 de los casos confirmados, forman parte de un brote en personal de la milicia que actualmente involucra a 15 personas.

Asimismo, se confirmó un caso más de un brote de trabajadores de la salud del Hospital General del Estado; la investigación epidemiológica de ambos brotes se encuentra en curso para identificar casos adicionales.

El secretario de Salud reiteró que las próximas dos semanas serán cruciales en el desarrollo del virus y que en estos días se registrará el pico más alto de contagios, como lo han dicho los especialistas.

“Si las empresas no esenciales abren, los contagios se van a disparar, si sales de fiesta los contagios se van a disparar, por eso, por favor te pido que no tomes esto a la ligera, estas dos semanas son cruciales, no te arriesgues, no creas que a ti no te puede pasar; es verdad lo que te digo, tú puedes detener la curva del contagio, quédate en casa, ayúdanos a ayudarte”, finalizó.

Desglose de casos Covid-19 en Sonora

392 casos confirmados y 41 defunciones

Defunciones 4 de mayo

Total: 4

San Luis Río Colorado 2

Ímuris: 1

Nogales: 1

Institución Médica:

IMSS: 3

Secretaría de Salud

Mujeres: 2

Hombres: 2

Casos confirmados al 4 de mayo

Total: 28

Hermosillo: 15

Cajeme: 6

Nogales: 4

Navojoa: 1

San Luis Río Colorado: 1

Villa Pesqueira: 1

Mujeres: 4

Hombres: 24

Sedena: 13

Salud: 7

IMSS: 7

Isssteson: 1

Acumulados

Defunciones: 41

San Lui Río Colorado 18

Nogales 4

Caborca 3

Hermosillo 3

Huatabampo 3

Magdalena 3

Sáric 2

Cajeme 2

Guaymas 1

Opodepe 1

Ímuris 1

Mujeres: 24

Hombres: 17

Institución Médica:

IMSS: 18

Secretaría de Salud: 14

Isssteson: 8

Issste: 1

Casos confirmados: 392

San Luis Río Colorado 154, (39% estatal).

Hermosillo 100 (26% estatal). Ha duplicado su incidencia en esta semana.

Cajeme: 32

Nogales: 31

Huatabampo: 18

Caborca: 15

Guaymas: 11

Navojoa: 9

Magdalena: 4

Sáric: 4

Agua Prieta: 4

Etchojoa: 4

Opodepe: 2

Puerto peñasco 1

General Plutarco Elías Calles: 1

Ímuris: 1

Villa Pesqueira: 1

Mujeres: 192

Hombres: 200

Institución Médica:

Secretaría de Salud 223

Imss: 104

Isssteson: 36

Issste: 8

Sedena: 19

Semar: 2

Casos estudiados: 1553

Descartados: 1161

Dados de alta: 61

Cuadro leve: 266

Hospitalizados: 24

Graves: 14