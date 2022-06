Posted by Hector

Sonora termina como líder en primera etapa de atletismo en Juegos Nacionales Conade

Después de que se celebraron cuatro jornadas en las categorías Sub 23 y Sub 16, la delegación sonorense lleva 10 oros, 10 platas y 6 bronces

Hermosillo, Sonora; 27 de junio del 2022.- Sonora se afianzó en el liderato del medallero de las competencias de atletismo de los Juegos Nacionales Conade 2022, al llegar a diez metales dorados luego de concluir la actividad de las categorías Sub 16 y Sub 23.

Luego de realizadas cuatro jornadas de acciones en el estadio Héroe de Nacozari, y justo a la mitad del programa de atletismo de los Nacionales Conade, que se reanudará este lunes con las categorías Sub 18 y Sub 20, el representativo sonorense es el que más preseas doradas ha conquistado.

Sonora está en la cima del medallero con diez metales de oro, diez de plata y seis de bronce, para un total de 26 preseas; en la segunda posición se ubica Jalisco, con siete insignias doradas, nueve plateadas y seis de bronce; mientras Querétaro marcha tercero, con siete medallas áureas, cuatro argentas y siete bronceadas.

En el cuarto día de competencias, último dentro de las categorías Sub 23 y Sub 16, los sonorenses conquistaron cuatro medallas, todas ellas en la rama femenil, siendo tres doradas y una del color argento.

En la Sub 23, Margarita Olaje aportó la décima medalla dorada a Sonora al ganar el heptatlón, al finalizar con un acumulado de cuatro mil 768 puntos tras concluidas sus siete pruebas entre viernes y sábado.

La medalla de plata correspondió a la tapatía Sofía Cortés, quien terminó con cuatro mil 764 unidades; y el metal de bronce fue para la queretana María Calderón, debido a la sumatoria de cuatro mil 290 puntos.

Mientras que en la Sub 16, la delegación sonorense hizo el 1-2 en el lanzamiento de martillo femenil, después que Belkiss Rascón ganó la medalla de oro con 52.74 metros y Andrea Rosas lanzó 48.23 para conquistar la plata y el bronce fue para Regina Bautista, de Nayarit.

Además, en esa misma categoría, Alana Armenta ganó la presea dorada en lanzamiento de disco con una marca de 47.29 metros, para colgarse su segunda medalla áurea de los Nacionales; previamente ganó oro en lanzamiento de bala. El segundo lugar fue para Karla Nava, de Baja California, con 38.98 metros y el bronce para la yucateca Alejandra García con 36.86.

La otra medalla áurea sonorense fue para Alessandra Morales, en los 150 metros planos femenil, con un tiempo de 18.68 segundos; para ella también fue su tercera medalla, había ganado platas en 80 metros planos y relevos combinados; Luciana Delgado, de Coahuila se quedó con el metal argento con 18.70 segundos y el bronce correspondió a la jalisciense Camila Rodríguez con 18.72.

Otro metal plateado para Sonora cayó en el heptatlón varonil, por medio de Ulises Martínez, con un total de cuatro mil 705 puntos, solamente superado por el queretano Emiliano Govea que sumó cuatro mil 898, en tercer sitio quedó Juan Pablo Pérez, de Jalisco, con cuatro mil 471.

El relevo sonorense 4×400 metros femenil sumó un metal de bronce. Las atletas Jacqueline Córdova, Ana Sofía Flores, Guadalupe Celaya y Paulina Grijalva, cruzaron la meta en 3:52.24 minutos.