SON MOMENTOS DECISIVOS PARA SONORA: GOBERNADORA

Entra Sonora en fase de mayor riesgo de contagio, urge Gobernadora a quedarse en casa

– El aislamiento social es la vacuna más efectiva para hacer frente a la propagación del Coronavirus (Covid-19)

– Son momentos decisivos para el Estado

Hermosillo, Sonora, abril 9 de 2020.- Debido a que Sonora ha entrado a la fase da mayor riesgo de contagio, el llamado a quedarse en casa ya no debe ser ignorado, porque son momentos decisivos para las y los sonorenses, aseguró la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, a través de videomensaje.

En el mensaje, difundido a través de redes sociales, la gobernadora de Sonora hizo hincapié en la urgencia de llevar a cabo la estrategia de distanciamiento social Quédate en Casa, ya que con la participación de toda la sociedad se habrá de contener o no la escalada de contagios.

“¿Por qué pedimos quedarse en casa?, porque los expertos nos han dicho que el efecto de esta medida es parecido al de una vacuna, ya que evitamos la propagación masiva del virus, pero para que sea efectiva necesitamos hacerla todos al mismo tiempo, si no, no funciona”, indicó.

La gobernadora Pavlovich pidió a quienes todavía no han practicado la estrategia Quédate en Casa a que lo hagan cuanto antes, ya que se acaba el tiempo para frenar la propagación del virus, y representa una mayor amenaza a los adultos mayores y personas con padecimientos crónico degenerativos.

“A quienes todavía no se quedan en casa, quiero exhortarlos a que lo hagan. Se nos acaba el tiempo para mitigar la cadena de contagios de un virus que amenaza en particular la vida de nuestros adultos mayores y de las personas con alguna enfermedad crónica; y una persona que haya contraído el virus y aún no presente síntomas, podría estarlo dispersando sin saberlo”, señaló.

A quienes tienen que salir de casa por alguna actividad esencial, la gobernadora Pavlovich les recordó que la mejor protección es la sana distancia, así como practicar frecuentemente las medidas de higiene como el lavado de manos.

“Recuerden que este distanciamiento social es temporal, después volveremos a reunirnos con nuestros seres queridos, llevaremos a nuestros hijos a la escuela, visitaremos a nuestros abuelos, haremos ejercicio, iremos a la playa y retomaremos nuestra vida normal”, resaltó.

La gobernadora Pavlovich reconoció al personal del sector salud por su entrega y profesionalismo durante esta contingencia, así como a las autoridades civiles y militares, “son una inspiración para todos nosotros”.

Envió un emotivo mensaje a las familias de las personas fallecidas a consecuencia de este virus, “les expreso mi más sentido pésame y mi sincero deseo de que encuentren alivio en su dolor”.

“A las y los sonorenses les digo, esta batalla solo la ganaremos si nos mantenemos firmes en la única estrategia que puede ayudarnos a contener el impacto del Covid-19, y esa estrategia implica estar unidos y solidarios, aunque físicamente separados, resguardados en casa; siempre he dicho que el único lugar donde nos sentimos realmente seguros y apoyados en cada situación difícil que enfrentamos es el hogar, es la familia. Hoy, el mundo nos impone esta realidad, hoy más que nunca nuestra casa, nuestro hogar, es el refugio seguro, por favor Quédate en Casa”, afirmó.