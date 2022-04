Posted by Hector

¿SON BALAZOS?

¿Son balazos?!

Estrellita para el Gobernador

¿Alicia 2024 por Morena?

Estaba la señora Domínguez sentada en su automóvil, un carrito “americano” con placas de una afiliación, de esas que les pagas cada cierto tiempo para que los tránsitos no estén dando lata; por una de las calles de la Colonia Cerro Prieto, había arrancado la marcha del nissan y a pocas cuadras de su lugar de partida se escucha un estruendoso tronido, Margarita y Lucita, de 6 y 8 años se tiraron en el asiento de atrás y gritaron: “¡mamá, mamá! ¿Son balazos?! ¿Son balazos?!… ¿Qué nos va a pasar? No mis niñas, no son balazos, se reventó la llanta boluda del carro nada más. Las palabras describiendo lo que nos está sucediendo como sociedad quedan de más.

Las “Fiestas del 6 de Abril” se siguen llevando a cabo, a empujones y estirones, pero siguen. La agenda se va cumpliendo y a un par de días de que se lleve a cabo el desfile, la ciudadanía sigue externando en redes sociales si es prudente que se lleven a cabo o no. La realidad es que los eventos masivos que hasta el momento se han realizado han tenido convocatoria suficiente para que el Alcalde Abraham Mier esté satisfecho. El temor de todo político es que sus eventos no se llenen y que no pueda lucirse. A criterio de estos columnistas que escribimos en la Cooperativa Verbal, creemos que la sociedad es la que al final decidirá arriesgarse a o no. ¿Por qué sí? Porque no se puede secuestrar la libertad de ir a donde se quiera y se pueda. Cambiar el ritmo de vida es reprobable porque nos hace perder eso que tan valioso es para todos. ¿Por qué no? Porque ya hay daños colaterales de personas inocentes que estuvieron en el lugar y momento incorrecto.

Comitiva que acudió a Hermosillo a la manifestación en favor de AMLO

Una estrellita para el Gobernador Alfonso Durazo por la convocatoria a manifestarse en favor de la “Revocación del Mandato” para el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Una gran convocatoria que nos trasladó a ver las fotos de los tiempos del Partido Revolucionario Institucional en su mejor momento de movilizaciones. Quedaron bien con el Presidente en la representación del Secretario de Gobernación. Por cierto quedó prohibido que los funcionarios realizaran este tipo de activismo en favor de la Consulta pero al parecer, al estilo del PRIismo viejo, les valió. De aquí de la #PerladelDesierto fueron la mayoría de los funcionarios estatales emanados de #Morena la Delegada regional de la Secretaría del Bienestar Bárbara Pesqueira, Daniela Trujillo quien actualmente está en #Conalep, Carmen Inzunza coordinadora de ISEA. No vimos a José Varela del Trabajo y a su hermano Guillermo, a la Jueza del Registro Civil ni al Delegado del Transporte, entre otros.

Sólida alianza entre la diputada Alicia Gaytán y el Gobernador Alfonso Durazo

La que al parecer le va ganando terreno para la próxima nominación de #Morena es la Diputada Local Alicia Gaytán. Pues sin chistar mucho va haciendo alianzas con los que les ha quedado mal el actual Acalde de Caborca. Se visualiza una alianza muy sólida con el Gobernador pues la tarea en el Congreso del Estado va saliendo en favor del ejecutivo estatal.

Esperemos las autoridades de seguridad, como lo comenta el Regidor del PRI Juan Murrieta, se pongan de acuerdo y se coordinen ya que por lo menos hasta este momento y desde el 16 de febrero de este año no logran la paz.