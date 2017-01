Posted by Hector

Siria: El Consejo de Seguridad adopta resolución de apoyo al alto el fuego y al reinicio de las negociaciones

El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó hoy unánimemente una resolución en la que respalda el alto el fuego en Siria negociado por Rusia y Turquía, al igual que el reinicio de las negociaciones políticas directas entre el Gobierno sirio y la oposición armada, que tendrá lugar a finales de enero en Astana, Kazajstán.

El texto, promovido por Rusia y Turquía, también llama a las partes a permitir el acceso rápido e irrestricto de ayuda humanitaria a todo el país.

Asimismo, afirma que la única solución sostenible a la actual crisis en Siria es un proceso político inclusivo liderado por los sirios y que tenga como base el Comunicado de Ginebra de junio de 2012, que establece la formación de un Gobierno de transición con poderes ejecutivos plenos y la implementación de medidas que culminen con la celebración de elecciones.

En este sentido, queda a la espera de la reunión de Astana entre el Gobierno de Siria y la oposición y se refiere a esas conversaciones como un elemento importante del proceso político liderado por los sirios y subraya su relevancia en vista de la reanudación de las negociaciones auspiciadas por la ONU en Ginebra el 8 de febrero.

El embajador ruso ante la ONU, Vitaly Churkin, consideró que la unidad alcanzada en el Consejo demuestra que se pueden fijar objetivos colectivos y tomar decisiones importantes e instó a trabajar con seriedad para alcanzar una arreglo político al conflicto en Siria en 2017.

“No voy a hacer hoy ninguna crítica, pero de la manera más delicada posible les indico a los colegas que este proceso es muy complicado y que todo lo que hemos logrado es resultado de un trabajo enorme. Así que, por favor, ayúdennos, si no quieren o no pueden ayudar, por lo menos no compliquen las cosas, no arrojen dudas sobre el acuerdo que estamos tratando de alcanzar o cambien la interpretación”, solicitó Churkin.

Por su parte, la representante alterna de Estados Unidos, Michele Sison, explicó que su país votó a favor de la resolución porque es un texto equilibrado.

“Destacamos dos puntos clave: nuestra esperanza de que el alto el fuego se mantenga y que no sirva como justificación para otras ofensas inaceptables”, apuntó.

La diplomática agregó que la adopción de la resolución debe mandar una señal firme para que el Gobierno sirio cese las ofensivas apoyadas por las milicias de Hezbolla y Wadi Barada.