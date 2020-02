Posted by Hector

SIN LANA PARA PAGAR LOS POLICIAS EN CABORCA EN 2020

OTRA VEZ SE QUEDÓ CABORCA SIN APOYO DEL FORTASEG

DIZQUE DEBERÁN INVERTIR UN 20 POR CIENTO DE RECURSOS

PROPIOS DEL FORTAMUN PARA LAS POLICÍAS LOCALES

Por: José Alfredo Gastélum Rocha

Caborca, Sonora, febrero del 2020.- Otra vez, por segundo año consecutivo, nos pasó a joder el gobierno federal al considerar que Caborca no necesita recursos para apoyo a la seguridad pública.

Sepa chepa si nuestro querido Caborca les importe o no a los “morenos” que administran los recursos Mexicanos desde allá en la Ciudad de México, pero en calidad de mientras, en el diario oficial de la federación publicado el 23 de enero de este año 2020, se publicaron los municipios que recibirán recursos del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública (FORTASEG), y en Sonora solo aparece San Luis, R.C., Nogales, Agua Prieta, Hermosillo, Guaymas, Cajeme, Navojoa y… Caborca nooo aparece!!

Tal vez no consideran prioritario el tema de seguridad pública, pues de 5 mil millones de pesos que presupuestó el gobierno federal el año pasado para el FORTASEG, ahora le bajaron a 4 mil millones, y obviamente que tendrán que recortar otro puño de municipios, o en su caso, reducirles el apoyo.

Y por si no fuera suficiente con quitar o reducir el FORTASEG, que dizque el consejo Nacional de Seguridad Pública, planteará que los municipios inviertan en seguridad pública recursos propios hasta en un 20 por ciento del programa de Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN).

Y pensar que Alfonso Durazo Montaño, ahora el merco “chaca” de Seguridad en el país, estuvo en el cierre de campaña de nuestro actual presidente municipal Librado Macías y tras criticar agriamente la seguridad del municipio, palabras más, palabras menos, aseguró que la seguridad pública en Caborca sería una prioridad para él y que se encargaría de que no faltara nada para Caborca…

Dijo que estaría muy cerca de su amigo Librado Macías y del pueblo de Caborca para responder de inmediato a las necesidades y peticiones, peroooo!!! Pues todo indica que las cosas quedaron solo en el discurso, porque nomás entró Librado Macías a la Presidencia Municipal y hasta el FORTASEG nos quitó el año pasado y también este 2020.

¿O será que de plano la corporación policíaca de Caborca no cumplió a cabalidad con el programa? Porque no se trata nomás de a’i te van los millones para seguridad pública, sino que está sujeto a la evaluación que se haga en cuanto a la aplicación de ese dinerito, a los resultados, a la capacitación de los policías, etc.

¿O tal vez consideran que en Caborca no hay delincuencia, que aquí sí ha funcionado aquello de abrazos, no balazos? digo, porque en esas mañaneras salen con cada ocurrencia.

¿O será que el Ayuntamiento no hizo la aportación del porcentaje que le tocaba? Porque también los Ayuntamientos tienen que poner una parte y poder así beneficiar a seguridad pública con el apoyo de FORTASEG.

Será melón, será sandía, pero el caso es que el actual ayuntamiento se recibió con el FORTASEG vigente y tal parece que se les hizo bolas el engrudo porque ahora por segundo año, nos quedamos en Caborca con un desmadre en cuestión de inseguridad, con un chorro de robos, asaltos, balaceras, levantones, ejecuciones y otras gracias por el estilo; además, sin el dinerito que llegaba de apoyo a través del FORTASEG y para remachar, con un tal Eduardo Leal Molina como Comisario de Seguridad Pública, a quien, todo hace indicar, tiene sus objetivos e intereses muy bien definidos, pero le vale madre la seguridad pública en Caborca… Nos vemos… o nos escribemos…