Siguen los gastos superfluos

Cooperativa Verbal

Resulta y resalta que una de las “estrategias” de los mentados morena´s, la nueva estirpe política-social de hoy, era el derroche que los anteriores dirigentes mostraban en redes sociales, hoy se ve que poco quedó de esas recalcitrantes críticas pues van varios eventos llenos de “aire”, sin sustento social y sin más que lucirse las familias del gobernante en turno. Un foro de archivos que lo único que vino a dejar es que vino la esposa del prejsidente y que fue una nota de 30 minutos en medios, no lo veo tan pior, peeeeeero, la realidad es que no dejó más que eso, el de lucirse a su lado y decir que somos “amigos”, sigue siendo un evento superfluo, luego un informe que no se tiene necesidad de hacer, son gastos, por más mínimos que sean siguen siendo gastos! El único objetivo es el de lucirse ante sus amigas de la alta sociedad y la gente del pueblo poco se entera de lo sucedido. Por otro lado un evento de Mexicana Universal, otro gasto más al erario para satisfacer la vanidad. Por más justificación que digan y pongan en sus comunicados de ninguna manera se está cumpliendo el objetivo de la austeridad que prometieron en campaña o y presumen hoy en sus discursos. Por ahí comentaban en algún café, “eventos que son parecidos a mascar una servilleta”. Buena la hizo el líder de Morena y la Transformación de Cuarta Andrés Manuel López Obrador que vino a soltar uno de los presuntos narcotraficantes más conocidos que hay en la historia de México. La justificación es que están lastimando a inocentes y la verdad no sabemos que hubiéramos hecho nosotros los civiles ante una situación así, pero algo queda claro para el que poco estudia o por lo menos googlea, a eso se llama terrorismo. Y el terrorismo está rebasando a Alfonso Durazo que le está quedando grande el saco.