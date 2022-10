Posted by Hector

Si ofrecemos, cumplimos: Alfonso Durazo

-Gobernador rinde Primer Informe de Gobierno ante el pueblo de Sonora

Hermosillo, Sonora; 13 de octubre de 2022.- En cumplimiento al mandato constitucional, el gobernador Alfonso Durazo Montaño entregó ante diputadas y diputados del Congreso del Estado el informe correspondiente a su primer año de gestión, donde destacó el cumplimiento de los principales ofrecimientos hechos a la ciudadanía sonorense, principalmente en materia de educación, salud, infraestructura, seguridad, y política social.

Acompañado por Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, el mandatario estatal se apersonó ante el recinto legislativo para presentar el documento que detalla el estado que guarda la administración pública en la entidad, el cual fue recibido por la diputada Diana Karina Barreras Samaniego, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, y por el diputado Fermín Trujillo Fuentes.

Al dirigir un mensaje a la ciudadanía con motivo de su Primer Informe de Gobierno, desde el Auditorio Cívico del Estado, ante diputados locales, representantes del sector empresarial, presidentas y presidentas municipales, medios de comunicación, e integrantes de la sociedad civil, el gobernador Durazo Montaño destacó que al arribar a la administración pública estatal ha trabajado a ras de suelo, construyendo un gobierno digno que merezca el respeto de la sociedad por su entrega, apertura, y compromiso social, brindando esperanza a los que menos tienen.

“En un año cambiamos mucho, pero vamos por más. Sepan que Sonora no volverá a ser igual, que su servidor es suyo y es leal al pueblo de Sonora. Que Sonora será una tierra de oportunidades. Que Sonora ya no estará al servicio de una élite. Que Sonora es grande y será más. Sepan que Sonora es para todas y todos, y no más para unos cuantos. ¡Viva Sonora!”, indicó.

En el rubro de educación, el gobernador Durazo Montaño destacó la inversión, durante el primer año, de 489 millones de pesos para rehabilitación de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias en planteles escolares; en tanto que se recibió un respaldo por parte del Gobierno de México, por el orden de los 641 millones de pesos, a través del programa La Escuela es Nuestra, con el que se benefició a un total de mil 913 planteles; más del doble respecto al año anterior.

También anunció la entrega de uniformes escolares para 468 mil alumnos de educación básica, con una inversión histórica de 506 millones de pesos. Resaltó el programa de becas más grande de la historia del estado, que ha entregado recursos a más de 73 mil estudiantes, con apoyos superiores a los 500 millones de pesos. Y para adaptar la enseñanza a la era digital, se inició el programa piloto de entrega gratuita de mil 828 tabletas para facilitar el pleno acceso a la educación, cifra que incrementará a 50 mil en 2023.

“Este gobierno reconoce a la educación como la gran igualadora de las oportunidades sociales. Este gobierno reconoce a la educación como a la gran igualadora de las oportunidades profesionales. No es el dinero, es la formación. Quien tiene dinero puede hacer un mejor negocio, pero compitiendo por un espacio profesional, muy probablemente lo obtendrá aquel mejor formado. Por eso la educación como igualadora de las oportunidades sociales. Si no fuera así, dicho con todo respeto, yo no tendría nada que hacer en la gubernatura del estado. Pero es gracias a la educación… pública y gratuita”, señaló.

En materia de salud, el mandatario sonorense destacó la rehabilitación de centros de salud, en especial en las comunidades más vulnerables de la entidad; la puesta en marcha del nuevo Hospital General del Estado; así como el acuerdo alcanzado con IMSS – Bienestar para la reconversión de las antiguas instalaciones del viejo Hospital General en un hospital universitario.

“Impulsamos un plan histórico para rescatar las 375 unidades de salud que tiene el estado. En los primeros meses de gobierno se firmó un convenio de inversión con el Insabi por 203 millones de pesos para la rehabilitación y remodelación de 150 centros de salud, de los cuales 100 ya fueron concluidos y 50 se terminarán antes del 15 de diciembre. Lo importante es que priorizamos aquellas localidades apartadas a las que ningún gobierno había volteado a ver y, con ello, garantizar, servicios de salud gratuitos a quienes más lo necesitan, objetivo medular de la Cuarta Transformación”, comentó.

Al abordar el apartado de infraestructura estratégica, el titular del Ejecutivo estatal recordó que ya iniciaron los trabajos de la modernización del Puerto de Guaymas, cuyas obras representarán el relanzamiento económico de Sonora; así como la rehabilitación de la carretera de Guaymas a Chihuahua, que acortará los tiempos de traslado terrestres hasta la mitad del tiempo habitual; además del inicio de construcción de la Planta Solar de Puerto Peñasco, con lo cual Sonora se coloca a la vanguardia de la generación de energías limpias.

Añadió que, en seguridad, con base en los datos arrojados por el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), en lo que va de la actual administración el homicidio doloso ha bajado seis por ciento, con lo que se rompió la tendencia de violencia ascendente iniciada en 2013. El feminicidio se redujo en 40 por ciento, el robo a casa bajó 16 por ciento, el robo a transeúnte siete por ciento, robo en transporte público 40 por ciento, la extorsión 11 por ciento, en tanto que el narcomenudeo disminuyó 18 por ciento y la violencia familiar 14 por ciento.

El gobernador Durazo Montaño destacó que Sonora es el único estado que cuenta con cinco planes de justicia, donde se da atención a los grupos originarios y a la población vulnerable en rubros de infraestructura, salud, educación, y abasto de agua potable.

“Nos congratulamos con ser el único estado con cinco planes de justicia: Plan de Justicia Guarijío, Plan de Justicia Seri, Plan de Justicia Mayo, Plan de Justicia Yaqui, y Plan de Justicia para Cananea. Con estos planes estamos dignificando a los pueblos originarios”, resaltó.

El mandatario estatal reconoció el respaldo que durante el primer año de su gestión ha tenido de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que en sus constantes visitas ha puesto en marcha proyectos en beneficio de las y los sonorenses.

“No tenemos derecho a fallarle a la gente, pues sin ella no hay futuro político alguno. Tampoco tenemos derecho a fallarle a nuestro movimiento y a nuestro presidente, de quien hemos recibido un apoyo de excepción. Por eso hoy repito: es y seguirá siendo un honor estar con Obrador”, expresó.

Con la representación del presidente de la República, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dijo que el gobernador Durazo Montaño conoce las problemáticas de la gente, ya que ha recorrido frecuentemente todo el territorio, brindando atención personal a cada problemática que existe en las poblaciones sonorenses.

“Alfonso sueña, diseña, y construye un mejor Sonora. Recorre y conoce el territorio porque tiene claro, desde hace décadas, que el camino hacia la consolidación de una democracia plena pasa por construir el poder desde abajo y con el pueblo. Somos hombres y mujeres de palabra, dedicamos décadas a construir la confianza popular que acabó por darnos, gracias al liderazgo y tenacidad de Andrés Manuel López Obrador, la oportunidad de atender y resolver las injusticias más profundas. Y no cesaremos en esa tarea”, destacó.