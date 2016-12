Posted by Hector

Shakira y Gerard Piqué cambian a última hora sus planes navideños

Aunque hace solo unos días la pareja formada por Shakira y Gerard Piqué se dejaba ver con sus hijos Milan y Sasha en el aeropuerto de Barcelona, desde donde se disponían a viajar a Colombia para disfrutar de la Navidad con la familia de la artista, ahora ha salido a la luz que los cuatro terminaron poniendo rumbo a Miami al decidir a última hora tan llamativo cambio de destino.

Por el momento, ni el futbolista ni la estrella de la música han querido pronunciarse sobre los motivos que los habrían llevado a volar finalmente a Estados Unidos, pero el hermano de la artista, Tonino Mebarak, ha dejado entrever en declaraciones a los periodistas que esperaban a los dos enamorados y a sus retoños en el país natal de la intérprete que la razón podría estar directamente ligada a los problemas de salud que atravesó el pequeño Sasha a finales del pasado mes de noviembre.

“El vuelo se canceló al final, pero ella lo está pensando. No sé por qué. Por el niño, que está enfermito”, explicó el hermano de Shakira a los reporteros congregados en los alrededores del aeropuerto de Barranquilla. “Por ahora no [vendrá]. Vamos a ver si viene en los próximos días. No sabemos nada, ni siquiera ella”, insistió ante las preguntas de los informadores al tiempo que arrojaba aún más incertidumbre al misterioso asunto.

Al igual que durante los días en que Sasha estuvo ingresado en un hospital de Barcelona, Shakira y Piqué se mantienen completamente alejados de las redes sociales a las que, por lo general, recurren con frecuencia para ofrecer a sus seguidores toda clase de muestras de su vida cotidiana. Sin embargo, poco después de que el menor de sus dos hijos abandonara el centro médico tras superar lo que aparentemente resultó ser una infección, la famosa vocalista no tardó en aclarar a sus fans que la normalidad había vuelto a la familia Piqué-Mebarak.

“Gracias a todos por los mensajes cariñosos a Sasha durante los días que estuvo enfermito. Ahora todo bajo control y con la alegría de siempre”, escribía en su perfil de Instagram poco después de anunciar que cancelaba su presencia en varios eventos de la industria musical.