Posted by Hector

SECRETOS PARA MANTENERLO A TU LADO

Por: Revista Fucsia.com

Si quieres que se enloquezca por ti, sólo sigue estos consejitos que seguro lo sorprenderán y tu quedarás como una princesa.

1. No digas nunca “No tengo suerte en el amor” o peor, “ he vivido en pareja pero no he podido conservarla”.

2. No restrinjas su libertad. A los hombres les gusta sentirse libres así no lo sean. Juega su juego, déjalo que se vaya de vez en cuando con sus amigos a un pub o a ver fútbol.

3. No te niegues al sexo constantemente. Los hombres necesitan de él así que no les sirve una mujer que no le interese. Niégate si lo que quieres es hacerte desear. Nada de “es que me duele la cabeza”, eso no funciona.

4. Las preguntas: ¿Y… de dónde vienes? o ¿con quién estabas? acompañado de un tono sarcástico y una levantada de ceja no funciona con ellos. Realmente se sienten acosados, sólo trata de confiar en él.

5. Cuando se demore en llegar es conveniente que encuentre un rostro sonriente y no una sartén en la mano. Háblale, esa es en realidad la clave.

6. Preocúpate por él, aunque debes darle libertad, consiéntelo de vez en cuando, acarícialo, pregúntale por sus proyectos. Se va a sentir de lujo.

7. Es inútil hacer que las labores del hogar las realicen después de que llegan del trabajo. Ellos no tienen tanto aguante como tú.

8. Vístete como sabes que le gusta, con su color preferido y de vez en cuando dale gusto en sus sueños eróticos, dale sorpresas agradables y privadas. Toma la iniciativa con ropa ceñida, un buen vino, un perfume de olor perfecto y luces tenues.

9. Si lo quieres ver con el ceño fruncido y aburrido sólo debes reprocharlo. Decir “te lo dije” no es agradable cuando ellos cometieron un error.

Y ante todo, se muy creativa y divertida, en la cama y en la casa.