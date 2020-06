Posted by Hector

Se va el Comisario de Sonoyta

Por no ser “tapadera” del Alcalde

Por: Luis Ernesto Servin.

Sonoyta, Sonora, 27 de junio del 2020.- Pero que historias las que se tejen al interior del Ayuntamiento de Plutarco Elías Calles (Sonoyta), mire nomás que “pedirle la bola” al Comisario en jefe de seguridad pública, Hector Habakuck Hernández Valderrama, por la simple razón de no querer ser “tapadera” del Alcalde José Ramos Arzate. Así como usted lo lee, por no ser “tapadera” del Alcalde.

De hace tiempo es “vox populi” las diferencias entre el Comisario y el Alcalde, pero las cosas tarde o temprano caen por su propio peso, es el caso que este fin de semana, nuestros protagonistas tuvieron una fuerte discusión que trascendió las barreras de la discreción y todo fue porque el Comisario no cayó en el juego del Alcalde de colaborar para que el próximo candidato a la presidencia municipal sea el ex director de Oomapas José Alfredo Sarabia Madueño “El Chepo”, ese señorito que hizo lo que le dio su gana en el Oomapas, donde “se hizo de mulas Pedro”, se embroncó con medio pueblo y dejó un chingo de deudas, pero como es gran amigo y protegido del Alcalde José Ramos, pues ahora quiere que sea su sucesor en la silla de presidencia, fíjese nomás.

Es de todos conocidos la patita de que cojea el mentado “Chepo” y apenas el Alcalde sabrá sus motivos pero está aferrado en que sea el próximo Presidente Municipal de Sonoyta, por sus pistolas y valiéndole madres lo que piense la población y los miembros del partido Movimiento Ciudadano que lo llevaron a la Alcaldía, pues para que fregados es el alcalde mandamás del pueblo si no es para hacer su santa voluntad, que caray.

El Chepo ya tuvo su agarre con el Comisario.-

Recordamos meses atrás cuando el Chepo se le puso al pedo al Comisario porque le detuvieron a un cuñado que andaba de felón miando en la calle delante de la gente en plenas fiestas del pueblo, donde finalmente el comisario se impuso, hizo lo que corresponde en estos casos, mandar a la jodida al Chepo y meter al bote a su cuñado para que no anduviera de prepotente nomás porque le da la gana, quedando ese encontrón bien grabado en la memoria de ambos y de algunos otros como el propio Alcalde José Ramos.

Una de tantas tropelías del Alcalde.-

Otra historia que ahí andaba por lo oscurito, es cuando el Comisario Héctor Hernández, gracias a sus relaciones a otros niveles y a su actitud de colaborar en algo más para beneficio del pueblo, logró que del gobierno del estado les facilitaran cuatro o cinco vehículos que serían utilizados por el Ayuntamiento y en seguridad pública, pero a la mera hora el Alcalde se amachó y no dejó ni uno de esos vehículos para seguridad pública.

De nueva cuenta el Comisario consiguió otros vehículos en “el otro lado” para usarlos en seguridad pública, hizo las gestiones aduanales y todo lo necesario para traerlos y ya que estaban aquí, otra vez el Alcalde se los quiso chingar, siendo esta, otra de las fuertes discusiones entre ellos y finalmente el Comisario, harto de ver que la voracidad del alcalde no tiene límites, logró que se quedaran para seguridad pública.

Y la relación explotó.-

Como vemos, el horno no estaba para bollos y ahora al querer el Alcalde imponerse al Comisario y que este se pusiera a disposición del mentado “Chepo” para hacer equipo y convertirlo en el próximo alcalde de Sonoyta, pues fue el acabose, se dieron un “cierre” de esos cuyas intervenciones hacen que me autocensure para no caer en la tentación de describir los términos y como el hilo siempre se rompe por lo más delgado, pues resulta que el Comisario ya se va y seguramente por ahí pondrán en su lugar a alguien que se amolde a los intereses del Alcalde, que no del pueblo sonoytense como debiera ser… Y esta historia… Continuará… Tan tan…