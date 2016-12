Posted by Hector

Se gradúan médicos internos de pregrado en Isssteson

Un total de 17 médicos internos acreditaron su internado de pregrado ciclo 2016 e ingresaron 19 doctores para iniciar con la generación, 2017, informó Luis Antonio Lamadrid Ibarra, Subdirector de Servicios Médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson).

“El pregrado se le llama a todo estudiante de medicina que termina su carrera en la facultad y se viene un año a rotar en los diferentes hospitales, hacer su internado rotatorio de pregrado, están por graduarse a penas, la carrera de medicina dura seis años, son cuatro años de facultad, un año de internado y un año de servicio social”, explicó.

Señaló que Isssteson ofrece a los médicos internos de pregrado la posibilidad de formarse y capacitarse con un equipo altamente capacitado de recurso humano que existe en dicho hospital y para la generación que se va fue una escuela en su totalidad que los preparó al 100% en su formación, durante un año.

“El año dura haciendo rotaciones en todos los servicios, principalmente en servicios troncales como rotar por cirugía, medicina interna, pediatría, ginecología, urgencias, por todos los servicios que ofrece el hospital, van rotando por cada servicio y en cada rotación hacen un examen para ver si pueden seguir con la siguiente”, detalló.

Agregó que cada uno de los médicos internos realizó exámenes finales para conocer si estaban capacitados para graduarse y así continuar con su educación cuyo siguiente paso es la realización del servicio social durante un año más.

“Durante su formación como internos los jóvenes recibieron una beca simbólica, un monto pequeño, cuando estuvieron de guardia se les dio alimentación, hospedaje, cuidados, normalmente por ley se les da una beca, igual en el servicio social”, dijo.

Indicó que la próxima generación que viene recibirá de igual manera las herramientas necesarias para completar su formación y pidió a los médicos que sean doctores de corazón y traten a sus pacientes como les gustaría que atendieran a sus familiares.

“El mensaje es que no sean doctores de la boca para afuera, que sean doctores de corazón, que tengan la conciencia de que tratamos con personas, no con números ni apellidos, son seres humanos, no se debe perder el lado humano de la medicina”, añadió.

Durante la ceremonia de graduación, los médicos internos de pregrado recibieron su documento que acredita su formación como tal y los nuevos internos su gafete que los identifica como doctores de la institución así como el reglamento general de la Secretaría de Salud.

Los padrinos de la generación 2016 de médicos internos de pregrado son los doctores Marco Vinicio Chazaro Iwaya y Eduardo Cosmes Vázquez.

En la ceremonia estuvieron presentes Gabriela Angulo Salas, coordinadora de Enseñanza Estatal de Isssteson; Irvin Alonso Alapisco Yáñez, Director del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez, así como otros doctores de la institución y familiares de los graduados.