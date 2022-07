Posted by Hector

Se fortalece Movimiento Ciudadano en Caborca

Toma protesta el experimentado Daniel Zavala

La Agenda

Héctor Martínez

Todo indica que se fortalece la marca naranja que sin lugar a dudas puede ser el fiel de la balanza en la próxima elección que se llevará a cabo el 2024. A nivel nacional y de acuerdo a las mediciones actuales es la marca mejor, la que tiene menos rechazo, la que más ha crecido en forma constante y sólida. Entonces en el país si no se les hace bolas el engrudo podría darle una limpiadita a la mala imagen que los políticos han dado a este tema. En el estado sufrió un gran revés debido que Ricardo Bours se bajó del barco antes de que se llevará a cabo la elección y eso golpeó muy duro a su crecimiento que aunque no le hubiera alcanzado para ganar la gubernatura si les hubieran dado más votos y más posicionamiento en la entidad. Aun así tiene más bríos y con Manuel Scott a la cabeza se ve que siguen tejiendo en la política estatal. Ya en el ámbito municipal, Caborca ya tiene nuevo liderazgo y con una persona de mucha experiencia como lo es Daniel Zavala. Fue Tesorero y Secretario en administraciones pasadas y un claro alfil de un buen número de grupos en la política local. Daniel le pone peso a su opinión y por lo que vimos en el evento contó con gente clave en el municipio y aunque fue un evento muy íntimo se le vio operando con liderazgos para ir haciendo la tarea de sumar. Así como lo están haciendo en esa institución política en el estado de Sonora que ya llevan algunas piezas del ajedrez político en sus filas de manera pública y otras no tanto, pero de que siguen tejiendo, siguen tejiendo como lo está haciendo el mismo Daniel Zavala en el municipio. Hay que ver cuantos y quienes se suman a esta opción y otra de las preguntas que queda en el aire: ¿Con quién será la alianza?