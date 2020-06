Posted by Hector

SE ACOMODAN “LAS FICHAS” PA’L CUBANO

Pancho Méndez nuevo Secretario del Ayuntamiento

Por: José Alfredo Gastélum Rocha.

Caborca, Sonora, 1º de Junio del 2020.- Abraham “El Cubano” Mier no pierde pisada y ante la renuncia del Lic. Rogelio Olivares a la Secretaría del Ayuntamiento, pa’ pronto movió sus fichas y el fin de semana le tomaron protesta como nuevo Secretario al Lic. Francisco Méndez Flores “Pancho Méndez”, identificado al cien como parte del equipo del Cubano en esta onda política que le entró de unos años para acá.

El Secretario del Ayuntamiento, aparte del trabajo normal de su puesto al interior de los ayuntamientos, es quien se encarga de las cuestiones políticas, de suavizar el terreno al actual Alcalde, de cabildear con los regidores, funcionarios y demás fuerzas que se mueven en el municipio; de ahí que mucho tiene que ver el Secretario para ir moldeando el sentir en favor o en contra de determinada persona para las siguientes pizcas electorales.

Por todos sabido, que el último año de una administración municipal marca el inicio de los jaloneos y acomodos para integrar las planillas de la siguiente campaña electoral, lo cual empieza ya en el mes de septiembre próximo y con el acomodo de Pancho Méndez en la Secretaría del Ayuntamiento, el Cubano Mier ya tiene avanzado un buen trecho, tanto en la cuestión operativa como en el mensaje que se envía al interior de “Morena”, actual partido en el poder municipal.

Claro que esto no le agradó para nada a otros y otras que traen el chip mental programado para aventarse el tiro como candidatos(as) el próximo año y en calidad de mientras la regidora Carmen Cisneros votó en contra para la designación de Pancho Méndez como secretario, aunque ya todo estaba “bien planchado” con el resto del cabildo para que no hubiera pedo.

Así como Pancho Méndez forma parte del grupo “Cubano Mier”, también Carmen Cisneros es -y de muchos años, no de ayer- parte muy activa del equipo político de la actual diputada local Alicia Gaytán, a quien también le late el corazón y muy fuerte al pensar que puede ser la próxima presidenta de Caborca…

En fin, este relajo de la diarrea política apenas empieza y de aquí pa’ delante seremos testigos de actitudes y acciones de todos calibres en el cambiante tablero de ajedrez…

Y desde aquí mi humilde sugerencia, a manera de cierre de columneja, les comento la historia del ciego que muy molesto por su ceguera le preguntó a Dios ¿Qué puede ser peor que perder la vista?… Y dios le contestó: “Que pierdas la visión de tu realidad”…

Por cierto ¿no debería el Cubano estar en cuarentena por su reciente viaje a la ciudad de México?, es pregunta seria… Nos vemos… o nos escribemos…