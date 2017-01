Posted by Hector

SAGARHPA apoyará a los productores para lograr la competitividad

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura acompañará a los productores agropecuarios sonorenses en su lucha para que los incrementos en los combustibles no los afecten en su bolsillo y en su actividad, afirmó su titular, Julio César Corona Valenzuela, al reunirse con los representantes de las diversas organizaciones del campo del sur de Sonora.

El funcionario estatal presidió junto al Delegado de la Sagarpa, Jorge Guzmán Nieves, esta reunión de trabajo, donde se analizó la problemática que se está presentando con el alza en los energéticos, así como en los ingresos objetivo, los cuales no llenan sus expectativas, según manifestaron con voz fuerte los líderes de Aoass, Alcano, Distrito de Riego del Valle del Yaqui, Aric Tres Valles y el Distrito de Desarrollo Rural del Valle del Mayo, entre otros.

El Secretario de la SAGARHPA explicó que la agenda de trabajo que se acordó con los representantes de los productores de los Valles del Yaqui y del Mayo, y que invariablemente será para todo el sector en general, contempla el ir junto con ellos en acordar como se “bajarán” los recursos anunciados a nivel federal como parte de los beneficios fiscales para el sector agropecuario, y que no les afecte tanto esta alza en los precios de los combustibles.

Comentó que hace falta se genere la mecánica operativa que tiene que salir de la Secretaría de Hacienda Federal hacia la SAGARPA y, de igual manera, se dé a conocer el padrón de productores para poder accesar a dicho beneficio en la entidad en la reducción de los precios.

Corona Valenzuela manifestó que es un asunto que trae también el Gobierno del Estado, tal y como lo dicta el Decreto de Austeridad anunciado por la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, de apretarse el cinturón y no las clases más desprotegidas, en tal sentido, dijo, se trabajará en ese mandato en la SAGARHPA al disminuir el costo de nómina en un 15%, con fecha límite al mes de marzo, así mismo reducir en un 10% los gastos de servicio y de suministro de la dependencia estatal.

Para los sectores agropecuario y pesquero, dijo, se está proponiendo un subsidio que evite aumentos escalonados en la canasta básica, esto en beneficio de las familias con más necesidades.

En el tema de los ingresos objetivo, manifestó que es justo y legítimo el reclamo de los productores y, en tal sentido, mencionó es necesario hacer un nuevo análisis de cuánto deberá ser y serán acompañados por las autoridades del ramo en su lucha por lograr mejores dividendos para su actividad.

Finalmente, el Secretario de la SAGARHPA, Julio César Corona Valenzuela, subrayó que, en el tema de los sectores productivos, como siempre se les ha dicho “vamos a acompañarlos hasta donde tope”.