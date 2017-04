Posted by Hector

Rubí, después de sus XV años, sabe que la fama se terminará y esto piensa hacer

El video de la invitación a su fiesta de XV años se convirtió en un fenómeno viral mundial, pero a 4 meses del gran evento, Rubí Ibarra García ya está pensando de qué va a vivir en el futuro.

Y es que aunque quiso alargar su fama posando como modelo y hasta presumiendo que quiere ser cantante, la realidad es que la jovencita de 15 años tiene que pensar en su porvenir sin fama.

Es por ello que en entrevista con el programa ‘Un nuevo día’ de Telemundo, reveló lo que trae en mente para estudiar cuando termine la preparatoria.

“La criminología, no sé por qué, pero me gusta; también las cosas de animales que se extinguieron hace mucho tiempo. Antes de que sucediera todo esto me gustaba ver documentales con mi mamá sobre los animales y las historias de antes”, dijo con una sonrisa en el rostro.

La jovencita que quiere ser tan famosa como la fallecida Selena Quintanilla está muy interesada en la criminología, pero también en “los planetas, el universo y cómo funcionan, además de documentales de personas que asesinan a otras”.