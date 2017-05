Posted by Hector

Retan a Betty Monroe con selfie sin maquillaje y el resultado es impresionante

Si hay algo que los fans adoran de Betty Monroe es que no tiene miedo a mostrarse tal cual es, pero como los usuarios de internet están acostumbrados a ver a los famosos siempre perfectos, ahora les entró la idea de ver a la actriz al natural.

Hasta parecía un desafío, pero para Betty no hubo mayor problema en enseñar su rostro sin maquillaje, decisión arriesgada que no cualquier estrella de televisión tomaría. Y es que recordando que para ella no hay obstáculos, ya que quedó demostrado cuando se rapó por completo en la telenovela ’Sueño de amor’, fue fácil descubrir el verdadero aspecto de su cara. Por lo que en Instagram complació a sus fans y subió esta foto con la que todos quedaron en shock de lo guapa que es a cara lavada.