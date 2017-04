Posted by Hector

Respalda Acción Nacional a venezolanos

El PAN se suma a la exigencia para que se realicen elecciones libres en Venezuela.

El Comité Ejecutivo Nacional del PAN, a través de la Comisión de Asuntos Internacionales, expresa su total respaldo y solidaridad con los manifestantes venezolanos que en los últimos días han salido a las calles de su país para protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro y para exigir la realización de elecciones libres.

Acción Nacional se une a la declaración emitida por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que denuncia el aumento de la represión en contra de los manifestantes que reclaman democracia, y para acompañar el llamamiento a la realización de elecciones generales en Venezuela (https://vimeo.com/212832854).

No puede admitirse que el gobierno venezolano esté dispuesto a sacrificar vidas humanas, a fin de perpetuarse en el poder. No puede admitirse que se utilicen las fuerzas de seguridad del Estado para reprimir a la población que se manifiesta libre y pacíficamente; asimismo, es inmoral y criminal el uso de gases lacrimógenos vencidos, tal y como han sido utilizados, debido a los riesgos que implican para la salud de los manifestantes. Es inadmisible que se encarcele y/o inhabilite a líderes políticos de oposición para continuar ilegítimamente en el poder.

El Partido Acción Nacional repudia la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela, causada por las acciones del Ejecutivo al obstruir el abasto de alimentos y medicinas, así como provocar el desplazamiento de la población; nuestro partido condena la persecución política contra dirigentes opositores, como la ocurrida recientemente en contra de Henrique Capriles, quien fue inhabilitado para desempeñar responsabilidades públicas; el PAN rechaza que los ciudadanos no puedan ejercer sus derechos políticos de manera libre, como la libre manifestación de ideas y el derecho al voto.

El PAN hace suya la petición de las fuerzas políticas opositoras para exigir elecciones generales en Venezuela, a fin de que se permita al pueblo decidir mediante el voto el futuro de su nación y que se permita expresar en las urnas lo que ya se expresa en las calles.