Posted by Hector

Regresar Fondos de apoyo y el programa de Pueblos Mágicos, prioridad en mi Gobierno: “Borrego” Gándara

Junto a Pily Madrid, el Candidato a Gobernador visitó Álamos, Benito Juárez y Cajeme, donde sostuvo encuentro con sociedad civil y sectores de esos municipios

Álamos, Sonora-. La desaparición del Fondo Minero, el programa de Pueblos Mágicos y las afectaciones al turismo tras el Covid-19, pusieron a Álamos ante un complejo escenario económico, que obligó a los alamenses a reinventar sus actividades productivas, expuso Karina Díaz Escalante a Ernesto el “Borrego” Gándara.

La vecina de esta ciudad contó cómo su familia que dependía enteramente del comercio y las visitas de la gente ha vivido meses muy difíciles y han hecho lo que se ha podido para lograr subsistir, por que además no han sido atendidos por el centro del país, que se ha encargado de complicar más las cosas con la desaparición de fondos.

“Lo más aberrante es la insensibilidad social en habernos quitado el Fondo Minero que es una compensación, no conforme con matar nuestra esperanza de progreso, todavía nos castigan al no ejercer oportunamente los últimos, manejándolo políticamente, no importándoles que en los hogares alamenses suframos de sed”, manifestó.

El Candidato de la Alianza “Va por Sonora” tuvo una gira de trabajo por el sur del estado acompañado por Pily Madrid, en donde explicó que la falta de visión por parte del Gobierno Federal ha creado en los sonorenses miedos, especialmente durante este último año a raíz de las pérdidas económicas por la emergencia sanitaria.

“Álamos es un Pueblo Mágico, a mí me tocó promover el programa aquí cuando estuve en Turismo para que hubiera recursos para generar más derrama y también lo quitaron. El Fondo Minero para apoyar las obras, la infraestructura, el Acueducto, pues también lo quitaron, ¿pues entonces dónde está el Gobierno para todos? Entonces, ¿dónde está la cuarta, quinta o sexta transformación?,¿ dónde están los apoyos para los campesinos?”.

Una región como Álamos requiere el apoyo indiscutible para mantener su grandeza, por ejemplo, el programa de Pueblos Mágicos otorgaba recursos para la atracción turística; mientras que el Fondo Minero atendía el tema de la infraestructura junto a la atracción de visitantes, ambos desaparecidos por la Federación.

Gándara Camou señaló que otro problema es la sequía que enfrentan sus habitantes, la cual quedaría resuelta con la creación del acueducto Macoyahui – Álamos, ahora suspendido ante la desaparición de dicho programa federal.

“Mi compromiso es antes que nada con las necesidades de la gente, el abasto de agua, la sequía, la pandemia, los servicios básicos que deben tener la gente, con ellos es mi compromiso”, manifestó

De gira por el sur de Sonora

El Candidato a la gubernatura aprovechó su gira para reunirse con ex alcaldes del Pueblo Mágico como Ruth Acuña, Jesús Carballo Mendívil, Benjamín Anaya, Humberto Arana, Baldomero Corral, Alfonso Valenzuela, Enrique Ibarra, David Corral y Omar Salas.

Además, dialogó con los gobernadores Guarijíos de las comunidades Macoyahui, Guajaray, Los Estrados, Mesa Colorada y Los Jacales, quienes le pidieron al Candidato que una vez en el Gobierno los apoye prioritariamente con el tema del agua, becas, la creación de vías terrestres de comunicación, así como sustento para las viviendas de los habitantes de las zonas rurales.