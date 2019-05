Posted by Hector

Reconoce Cobach Sonora talento de alumnos en el XXXII Concurso Estatal Académico y Cultural @SECSonora

-Participaron 394 jóvenes y 125 docentes de planteles de toda la entidad

Hermosillo, Sonora.- El Colegio de Bachilleres (Cobach) Sonora, reconoció el talento de alumnos que participaron en la trigésima segunda edición del Concurso Estatal Académico y Cultural, a través del cual quedó de manifiesto el liderazgo de los jóvenes sonorenses.

Onésimo Mariscales Delgadillo, subsecretario de Educación Media Superior y Superior, destacó la participación de 394 jóvenes, con la asesoría de 125 docentes, ya que son un ejemplo para el resto de los estudiantes de lo lejos que pueden llegar si se preparan y trabajan duro por sus objetivos.

“Ustedes son ejemplo para muchos jóvenes de que el que quiere puede, que el que se prepara sale adelante, que siempre hay oportunidades de trascender, de prepararse y por supuesto no solamente de participar, sino de ser ganadores y protagonistas”, señaló.

Mariscales Delgadillo reconoció también la valiosa participación de los docentes que brindaron acompañamiento a las y los alumnos en todos los planteles escolares de la entidad durante la competencia.

“Este evento es la parte culminante de un evento que seguramente empezó en la escuela, en todas las etapas que tiene para llegar aquí, son 394 finalistas de calidad, y 125 maestros que los estuvieron asesorando; esto no es más que el producto del esfuerzo que hacen siempre de manera muy responsable los maestros de Cobach”, indicó.

En la rama de formación básica hubo participación en las disciplinas de Inglés, Informática, Matemáticas, Química, Taller de lectura y redacción, Biología, Física, Historia de México, Literatura, Desarrollo microempresarial, Comunicación, Servicios turísticos, Inglés para las relaciones laborales, Contabilidad, Gastronomía y nutrición, Técnicas de construcción, Químico-biológico, Económico administrativo, Humanidades y Ciencias sociales.

Por su parte, Víctor Mario Gamiño, director general del Cobach, consideró que éste subsistema es una gran comunidad, con muy alto desempeño y que estos resultados no se dan como una casualidad, sino como parte de una política institucional de muchos años en la cual se ha incentivado el esfuerzo.

En la rama cultural se contó con las categorías de canción, video, teatro, baile regional, baile moderno, dibujo, pintura, fotografía, mural, cartel, poesía, cuento breve, oratoria, y declamación.

Blanca Julia Millanes Pineda, docente representante del plantel Villa de Seris, dijo que maestros y alumnos se concentraron en las diferentes disciplinas académicas y culturales, poniendo todo su esfuerzo para llegar hasta los primeros lugares.

“Este esfuerzo conjunto, hoy nos tiene reunidos para reconocer a los estudiantes finalistas de los primeros tres lugares, este camino pareciera fácil, si no estuviera constituido por el trabajo de alumnos y maestros que se concentraron en el estudio de todas las disciplinas académicas y culturales, poniendo todo su esfuerzo, paciencia, dedicación, disciplina y responsabilidad”, comentó.

La rama académica del XXXII Concurso Estatal Académico y Cultural fue aplicada por segundo año consecutivo en su totalidad en línea, con apoyo de instituciones de educación Superior, como es el caso del Instituto Tecnológico de Agua Prieta, Universidad de Sonora, Instituto Tecnológico de Sonora, Universidad Tecnológica de Nogales e Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco.

Presentes: Martín Antonio Yépiz Robles, director académico de Cobach Sonora; Armida Fontes Valdéz, directora del plantel Villa de Seris; y Francisco Alejandro Bernal Cáñez, alumno del plantel Reforma.