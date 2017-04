Posted by Hector

Realizan la XX edición del programa “Diputado Infantil por un Día 2017”

La XX edición del programa “Diputado Infantil por un Día 2017” se celebró hoy con la sesión en la que participaron los 33 estudiantes de sexto grado de diversas instituciones educativas del Estado de Sonora, quienes debatieron el tema: “¿son suficientes los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para asegurar en nuestra sociedad el apego a la legalidad y el sentido de justicia?”.

Como cada año, el Poder Legislativo fue anfitrión de este evento que se realiza en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, la Secretaría de Educación y Cultura, y el Congreso del Estado.

A nombre de la LXI Legislatura, el diputado Moisés Gómez Reyna, presidente de la mesa directiva, dio la bienvenida a los integrantes del Congreso Infantil 2017, a quienes reconoció el esfuerzo que hicieron para ser elegidos en sus respectivas instituciones educativas.

También reconoció la participación del INE, del IEEyPC, y de la SEC, que junto con el Congreso del Estado, cada año llevan a cabo la organización de este programa que inició en abril de 1998, para posteriormente solicitar la aprobación del Pleno para sesionar este miércoles 26, a las 10:00 horas.

Una vez rendida la protesta de Ley, los integrantes de las comisiones de Transparencia y de Vigilancia del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso Infantil, en forma unida, presentaron una propuesta con punto de Acuerdo con exhorto dirigido a los titulares de los poderes Ejecutivo Federal y del Estado.

Propusieron que la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación y Cultura, así como la Asociación Estatal de Padres de Familia, se coordinen para implementar en los planteles de educación básica y media superior de la entidad, programas de estudio de la cultura por la transparencia y la rendición de cuentas.

El

propósito, expusieron, es fomentar en los estudiantes el interés y el buen uso del derecho de acceso a la información y la transparencia en la rendición de cuentas, con el objeto de promover una mejor información e interés, por parte de la sociedad, en el manejo de los recursos públicos.

En esta XX edición, la mesa directiva fue encabezada por el diputado infantil Isaac Adrián García Cadena, representante del distrito XI Hermosillo Costa, quien cedió el uso de la voz a cada uno de los diputados infantiles para que presentaran sus opiniones con relación al tema a debatir, en el cual coincidieron en hacer un llamado a las autoridades a trabajar a favor de la ciudadanía y rendir cuentas claras.

Reconocieron que con la aplicación de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, por consiguiente, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se han logrado grandes avances en esta materia, ya que existen criterios homogéneos que evitan irregularidades en el ejercicio de este derecho.

Entre los logros destacaron que hoy se puede obligar a sindicatos, partidos políticos, legisladores, órganos autónomos del Estado y cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos, a que proporcionen información, como los sindicatos que ejerzan recursos públicos, quienes deberán mantener impreso y en su sitio de Internet la información sobre contratos y convenios entre gremio y autoridades, el padrón de socios y demás obligaciones.

“Los legisladores, tanto a nivel federal como local, tendrán que publicar información en la cual deberán dar detalles en relación al ejercicio de los recursos públicos que reciben por concepto de bonos, ingresos, prestaciones, primas y gratificaciones. Adicionalmente, la cantidad de personal que tienen a su cargo los legisladores también deberá ser dada a conocer, así como los gastos de representación y

viáticos, y el objeto de la comisión correspondiente”, establece la propuesta.

Los integrantes de las comisiones consideraron necesario que la transparencia y la exigencia de la rendición de cuentas se vuelvan parte fundamental de la cultura cívico-política, es decir, que formen parte esencial de las actitudes y comportamientos permanentes de empresarios, sociedad civil, partidos políticos, organizaciones sindicales, servidores públicos y ciudadanos en general.

“La ciudadanía debe participar, vigilar y pedir cuentas para poder hacer un contrapeso al poder de los gobernantes, lo que nos llevaría a evitar abusos y fortalecer la democracia. Debemos estar conscientes de que no toda la culpa es del gobierno; es nuestra responsabilidad no dejarnos engañar y manipular por falsa información, así como superar nuestra falta de interés que no nos permite buscar información que por Ley debe publicarse”, establece el Acuerdo.

Los mecanismos de rendición de cuentas son suficientes, expusieron, lo que no es suficiente es la participación de los ciudadanos, e hicieron un llamado a ser más responsables y no esperar que la justicia actúe por sí sola.

“En esa tesitura, como legisladores y futuro de este país, vemos la necesidad de que la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas debe permear en el ámbito educativo y familiar, para impulsar la formación de una conciencia crítica, ética y sobre todo preparada en los niños y jóvenes de nuestra sociedad, para que estemos en posibilidad de ejercer los derechos ciudadanos y exigir la rendición de cuentas a los gobernantes”, establece la iniciativa.

La sesión tuvo una duración de casi dos horas. Al término, los diputados infantiles convivieron con los legisladores locales a quienes representaron, además de recibir de parte de ellos diversos presentes para su desarrollo educativo y asistir a una comida de despedida de esta XX edición del programa.