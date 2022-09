Posted by Hector

Realiza Gobierno de Sonora inversión histórica en compra de uniformes escolares: gobernador Alfonso Durazo

Hermosillo, Sonora; 20 de septiembre de 2022.- Al concluir el proceso de licitación para la compra de uniformes escolares, de manera histórica el Gobierno de Sonora invirtió más recursos, tan solo en 2022, que lo que se destinó para este rubro en los últimos tres años previos a la pandemia, aseguró el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

El mandatario estatal explicó que este año se destinarán al programa 464 millones, 886 mil 258 pesos, lo cual beneficiará a todas y todos los estudiantes de educación básica de la entidad para garantizar la calidad de los uniformes, dotándolos de prendas de buena calidad.

Añadió que se ha buscado utilizar un diseño neutro para que las madres y padres de familia no se vean en la necesidad de comprar nuevos uniformes y así puedan usar prendas que hayan usado en anteriores ciclos escolares.

“La cifra que destinamos este año a uniformes es superior a la suma de lo destinado en los tres años anteriores. Nada más para que se den una idea: si a eso le sumamos los 508 millones de pesos que tenemos en becas, el programa para el hambre, construimos así el presupuesto social más grande en la historia de la entidad. Gobernamos para todos, pero por el bien de todos, primero los más necesitados”, indicó.

Aarón Grageda Bustamante, secretario de Educación y Cultura, reveló que la propuesta conjunta presentada por las empresas Clothes & More IS, S.A de C.V. e Industrias Manufactureras MYR, S.A. de C.V., fue la ganadora de la licitación Pública No. LPA-926004987-008-2022 para la adquisición de uniformes escolares para el ciclo 2022-2023.

“Significa 462 mil 776 conjuntos de uniformes que vamos a estar mandando a elaborar. Esto tiene un costo relativo cercano a los mil 33 pesos… la inversión que se hacía por parte del estado anteriormente, tenemos que, comparando 2017, 2018, y 2019, esa suma en total de los tres años asumía a los 443.7 millones de pesos. Esto habla de que la inversión en 2022 es una inversión equiparable a los tres últimos años de inversión en uniformes escolares. Y con esto queda demostrado que el gasto social en esta administración está cada vez más enfocado al servicio público”, comentó.

Respecto a la Dirección de Protección y Bienestar Animal, el gobernador Alfonso Durazo reveló que se designó a Ana Carolina Araiza Sánchez como titular de dicha área, quien cuenta con una trayectoria de 11 años en el cuidado de los animales a través de la fundación Pata de Perro.

“Fue un proceso muy largo, pero muy interesante de inscripción abierta. Y me presentaron, el comité responsable de este proceso, me presentaron una terna. Y he tomado la decisión de nombrar al frente de esta institución a Ana Carolina Araiza Sánchez. Ella es abogada por la Universidad de Sonora y tiene un larguísimo currículum. Pero es directora de la fundación Pata de Perro, asociación civil. Y tiene 11 años trabajando el tema desde el ámbito social”, señaló.

Ana Carolina Araiza Sánchez, directora de Protección y Bienestar Animal, dijo asumir este compromiso con responsabilidad y velando por los animales en la entidad, donde se involucre la participación de toda la sociedad.

“Ha sido una lucha bastante intensa, una lucha que a veces topa con pared, pero creo que finalmente, con este nombramiento, damos continuidad a todo ese trabajo que hemos venido haciendo; no solo por los animales, porque trabajar por los animales es nuestra pasión, es nuestra vocación, nuestra misión de vida, pero también por la sociedad que, al final de cuentas, buscamos que sea más empática, que sea más respetuosa con estos compañeros de vida que son los animales”, dijo.

Además, el gobernador Alfonso Durazo firmó un decreto para la prohibición de uso de juegos pirotécnicos en eventos cívicos organizados por el gobierno del estado para evitar afectaciones a la salud de animales.