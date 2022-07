Posted by Hector

Quedan libres 56 generadores de violencia en la región de Altar

Quedan libres 56 generadores de violencia en la región de Altar

La Policía Estatal ni participó

La Agenda

Héctor Martínez

La cabeza de nota debería de ser “Quedan libres 56 generadores de violencia en la región de Altar”, y se enfocaron únicamente a la detención de la cabeza de esa organización criminal. Un verdadero fracaso el “operativo” que se realizó en el municipio de Altar pues igual que el tema del culiacanzo hace unos años, lo más seguro es que fue casualidad que iba pasando el Ejercito Mexicano y al realizar la inspección de rutina, pudieron haber dado con la felonía del hoy indiciado, si en verdad hubiese sido un operativo no van 8 soldados a realizar tal acción. No podemos dejar de brindarles el concebido mérito y reconocimiento incluyendo a los soldados caídos en cumplimento de su deber, el herido y quien por desgracia falleció; no es fácil estar al frente y destacar que no cedieron a la presión ni al posible acto de corrupción. Felicidades. Pero la verdad es cruda y dejaron ir a media centena de generadores de violencia y esto no nos queda menor duda que seguirá teniendo consecuencias en esa población y en la región. Por otra parte quien inmediatamente saltó a las redes sociales a anunciar el “exitoso operativo conjunto” que realizaron los tres niveles de gobierno en este tema de seguridad que en realidad fue un suertazo de una patrulla de la SEDENA y en donde los elementos de seguridad estatal no aparecieron. Engañar al viejo estilo de hacer la política no nos lleva a nada. Bien dicen en los grupos de ayuda en adicciones, primero debes reconocer que tienes un problema para poder iniciar el proceso de solución. El Gobernador no entiende que con el acceso a las redes sociales y por ende a un video o fotografía ya no se puede engañar a la ciudadanía con discursos vanos.