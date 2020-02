Posted by Hector

¿Qué hará la autoridad con El Presidente, la Sindica y los regidores de Caborca?

Se subieron el sueldo: Librado, Cubano Mier y Síndica… más de lo mismo.

Cooperativa Verbal

“Se subieron el sueldo solitos ellos y eso por lo menos es una inhabilitación”, decía el panista reconocida y con amplia trayectoria política en la región. Pues si lector así mero estos “inches” morenistas, mezcla de corruptos priistas, panistas fraudulentos e “inocentes izquierdistas” emanados de lo que quedó del PRD en esta bachienta desaperlada Caborca. Pues resulta que antes de entrar algunos políticos que estaban en la anterior administración, y quienes por cierto le siguieron en esta actual, propusieron que subieran el sueldo y otros que se lo bajaran al siguiente Cabildo, peeeeeero resulta que por ambos lados pegaron el grito, por un lado el mismo Librado Macías estuvo en total desacuerdo en las dos opciones, por un lado aun traía el tema de la mentada austeridad y por otro que se le iba a calentar el pedo con los regidores. El caso es que no quisieron moverle al asunto y decidieron dejarlo así, la cosa estaba caliente y decidieron ni para atrás, ni para delante. Y ahora a un año cuatro meses salen el “desmoder” de que “dijo mi mamá que siempre si”. Ya no se sabe en quien confiar, y ya han estado diciendo algunos chairos morenitas (pleonasmo) y de otros partidos que ellos merecen, que el costo de la vida, que la… bla bla bla… y pudiéramos coincidir pero el tema aquí es que Morena y sus candidatos se vendieron como que ellos eran diferentes, que no habría corrupción y que la ley ante todo, pero las pruebas están aquí. Todos hicieron el cuchupo y la ley los descubrió así que ahora a pagar lo que se auto-pagaron y sí el ISAF o la contraloría disque ciudadana del Ayuntamiento de Caborca, no hacen nada entonces quien lo hará? ¿Será que ya les llegó la hora a los Morenistas? ¿Será que ya salieron los trapitos y que la ciudadanía sabrá que Librado, Cubano Mier y la propia síndica son más de lo mismo?