Posted by Hector

Propuestas fiscales ante incremento en precio de gasolinas presenta Gobernadora Pavlovich ante CONAGO

Para lograr estabilidad económica y social

La estabilidad económica va de la mano de la paz social, para lo cual deben de analizarse las medidas necesarias que no afecten a la población ante el incremento de las gasolinas, señaló la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al asistir a la Conferencia Nacional de Gobernadores, Conago.

En presencia del Secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, el director de PEMEX, José Antonio González Anaya, y gobernadores del país, propuso medidas necesarias para que el incremento a las gasolinas tenga el menor impacto en la ciudadanía.

“Es muy importante lograr estabilidad económica, sabemos que tenemos problemas en presupuesto, el entorno internacional no nos ayuda, pero también es muy importante pensar en la estabilidad social, para poderla tener tenemos que tener gobernabilidad, se logra a través de que los ciudadanos estén conformes y sobre todo estén también informados por parte de sus autoridades de lo que se está realizando”, señaló.

La Gobernadora Pavlovich propuso un esquema del subsidio al transporte público, en lo que respecta al diésel y la gasolina, para que no se vea afectada la economía de quienes menos tienen.

Para el sector agropecuario y pesquero se plantea un subsidio que evite aumentos escalonados en la canasta básica, esto en beneficio de las familias con más necesidades.

También sugirió un esquema fiscal para que en las gasolineras ubicadas en la frontera se disminuya el precio, con el objetivo de homologar el costo con los Estados Unidos y así incrementar la competitividad.

La Gobernadora Claudia Pavlovich agregó que en Sonora, ante la situación que se vive a nivel nacional e internacional, se están tomando medidas pertinentes como el decreto de austeridad con el que opera la presente administración, para que el gobierno se apriete el cinturón y no los ciudadanos.

“Hay un decreto de austeridad, si todo el mundo se está apretando el cinturón y estamos teniendo que pagar más gasolina, por lo menos el gobierno que reduzca su nómina, que reduzca su gasto corriente, y por otro lado establecimos un subsidio a la tarifa del transporte público, no es momento de aumentar el transporte público, que es quien lo utiliza, ellos deben de ser los más beneficiado, es decir estamos haciendo, acciones concretas para que esto no afecte en gran medida”, comentó.

Ante la inquietud de los ciudadanos por los incrementos a las gasolinas, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano respaldó que se hagan manifestaciones pacíficas sin que se quebrante el estado de derecho, y sin que se produzcan hechos de vandalismo que han ocurrido en otras entidades.

“Vamos a seguir manteniendo el estado de derecho, sin estado de derecho no hay gobernabilidad, vamos a seguir evitando el saqueo, no lo merecen los ciudadanos en Sonora y no merecen que venga gente de otros lados a querer desestabilizar nuestro estado, las manifestaciones deben de hacerse, como la mía que no estoy de acuerdo pero de una manera pacífica, de una manera que no afecte derechos de terceros”, dijo.

Por instrucción de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, los miembros de su gabinete sostendrán encuentros con los sectores empresariales del estado para dar a conocer estas propuestas y evitar afectaciones a la población.