Prioriza Gobierno del Estado interés de usuarios del transporte público @gobiernosonora

Hermosillo, Sonora. Para atender a los usuarios del transporte público en Hermosillo afectados por el bloqueo al centro de pernocta de los camiones urbanos realizado por concesionarios y choferes, el Gobierno del Estado de Sonora respondió desde temprana hora la emergencia con 132 unidades de transporte y 300 taxis, para brindar servicio a los cientos de usuarios de este medio de movilidad.

Este día entraron en operación las nuevas empresas responsables del servicio de transporte público en Hermosillo con nuevas unidades que se estarán incorporando de manera paulatina y con el inicio de un nuevo esquema que incluye la profesionalización de los choferes.

Ante el reiterado anuncio de la entrada en operación a partir de este lunes, los anteriores concesionarios decidieron protestar en la salida de las unidades.

Carlos Morales Buelna, titular de la Dirección General del Transporte (DGT), especificó que pusieron a disposición un total de 82 camiones, más 50 unidades de transporte especializado y 300 taxis, para brindar servicio a los cientos de usuarios de este medio de movilidad, afectados en la capital.

Señaló que el Estado no tiene por qué pagar rentabilidad a los concesionarios del transporte público en Hermosillo, si no son ellos quienes están a cargo de la prestación del servicio, luego de que esta es una de las exigencias de los ex concesionarios.

El director general de Transporte en la entidad aseveró que la ley es muy clara, respecto a que ésta determina que es el Gobierno del Estado el responsable de la prestación del servicio, tal como lo ha hecho desde el pasado 7 de octubre, fecha en la cual requisó alrededor de 200 unidades a los concesionarios de la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano en Hermosillo (Sictuhsa) precisamente por no cumplir con los compromisos con el usuario.

Ante ello y la entrada de dos nuevas empresas para la operación del servicio, un grupo de concesionarios del transporte urbano y algunos choferes de camiones impidieron la salida a circulación de las unidades del centro de pernocta; los primeros en demanda del pago de 40 millones de pesos por medio año, por concepto de rentabilidad.

“Quieren 40 millones de pesos por medio año… ¡imagínense!, decían que no es negocio. Lo que obtenían a costa de los usuarios y todavía le querían subir el costo. Y miren lo que les quedaba de ganancia sin invertirle un peso”, señaló Morales Buelna.

El funcionario estatal declaró, en entrevista, que ante esta situación, la dependencia a su cargo opera este día con el 60 por ciento de las unidades que se requieren diariamente para la prestación del servicio.

Agregó que en la DGT están abiertos al diálogo a fin de evitar mayores afectaciones al usuario, por lo que contemplan, dijo, una reunión entre autoridades estatales, concesionarios y directivos de las dos nuevas empresas.

El pasado 5 de abril, el funcionario estatal anunció que las compañías Movilidad Integral de Hermosillo S.A. de C.V. y Administración Corporativa de Hermosillo S.A. de C.V., son las que se harán cargo de la operación del nuevo servicio de transporte en la capital sonorense.

Las empresas iniciaron este lunes con la prestación del servicio, sin embargo, los ex concesionarios impidieron por la mañana la salida de la totalidad de las unidades del centro de pernocta, afectando con ello la movilidad y actividades de miles de usuarios del transporte público en la capital del estado. La DGT ha iniciado un operativo para incorporar unidades adicionales de servicio particular así como taxis.