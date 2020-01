Posted by Hector

PRI: DARLE VOZ A QUIENES NO LA TENÍAN

DARLE VOZ A QUIENES NO LA TENÍAN Y ESCUCHAR A QUIENES NO ESCUCHABAN, OBJETIVOS PRIMORDIALES EN LA NUEVA ETAPA DEL PRI: ALEJANDRO MORENO

CDMX.- El Presidente del CEN y la Secretaria General, Carolina Viggiano, encabezaron la Instalación y Primera Sesión Ordinaria del Consejo Editorial del PRI.

Reconoció que este instituto político debe tener una eficaz comunicación política, la cual ya no tenía, en términos editoriales.

El Consejo Editorial será base fundamental para impulsar los trabajos de la Asamblea Nacional del PRI, dijo.

El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Presidente de la COPPPAL, Alejandro Moreno, aseguró que los objetivos primordiales de la dirigencia que encabeza junto con la Secretaria General, Carolina Viggiano, es darle voz a quienes no la tenían y escuchar a quienes no escuchaban, y ello tiene que plasmarse en el trabajo editorial, el cual se retoma y fortalece para darle gran impulso a la divulgación ideológica y política del Partido.

En el marco de la Instalación y Primera Sesión Ordinaria del Consejo Editorial del PRI, subrayó que este instituto político debe tener una eficaz comunicación política, la cual, reconoció, ya no tenía en términos editoriales. Por ende, se congratuló por el empuje del PRI a este proyecto, a través del Instituto Reyes Heroles (IRH), el cual consideró innovador, abierto y vanguardista.

“Es de suma importancia este transitar en la comunicación editorial, en la letra escrita, con la militancia y con los ciudadanos, donde, obviamente, tienen que estar presentes las nuevas tecnologías y el compromiso de un partido moderno, tecnológico y digital, que comunique muy bien con el priismo y con la sociedad”, puntualizó.

Ante los integrantes fundadores del nuevo Consejo Editorial, conformado por expresidentes del PRI, Secretarias y Secretarios del CEN, presidentes de organismos priistas, así como Senadores y Diputados, Alejandro Moreno, quien fungirá como Presidente del mismo, dejó claro que hoy, a mayor información y mayor reflexión de la ciudadanía, tienen mayor capacidad para emitir su voto.

Dijo que el Consejo Editorial será, sin duda, base fundamental para impulsar los trabajos de la Asamblea Nacional del PRI, a realizarse este año; “tenemos que ir a fondo, discutir todos los temas con mucha puntualidad y que haya mucha participación, porque esto nos permitirá tener una posición clara y firme respecto a todos los asuntos de nuestro país, y donde tenemos que recuperar algo: volver a ganar las elecciones”.

Precisó que el PRI tiene cómo recuperar esa comunicación permanente de lo que se hizo en el pasado; de nuestros logros, en publicaciones como la revista Examen o el periódico La República; publicaciones donde se estableció compromiso de pensamiento, se trazó una ruta y estrategias de difusión de nuestros exdirigentes, quienes dieron pasos firmes y claros al Partido para estar en el contexto nacional de forma preponderante.

“En esta nueva etapa, tenemos que debatir y discutir todos los temas, a través de una posición clara. Y por ello, este Consejo Editorial es muy importante; aquí, está el entreveramiento generacional; la experiencia y la juventud del PRI, sus mujeres y sus hombres, apertura y trabajo para impulsar al partido”, enfatizó.

A su vez, Paul Ospital, Presidente del IRH y Secretario Ejecutivo del Consejo Editorial, dijo que el objetivo de esa instancia es la difusión de nuevas ideas políticas, para lo cual se relanzarán estas publicaciones, con el propósito de hacer más grande y fuerte al PRI. Destacó que el PRI inaugura una nueva etapa editorial, la cual ofrecerá a militantes y público en general, lecturas que fomentarán el debate y el análisis.

Aseveró que la actual dirigencia nacional del partido impulsa firmemente la renovación de una larga tradición editorial, en tanto que el Consejo ha asumido el compromiso de continuar con el impulso de la edición de libros de divulgación política, principalmente, así como histórica y literaria, para que sean instrumentos de difusión de ideas y posiciones políticas del PRI, al igual que de otras expresiones.

“La creación del Consejo Editorial da respuesta a una de las inquietudes que miles de jóvenes priistas le han manifestado, ya sea en la Escuela de Cuadros, o la de Mujeres, o las jornadas de capacitación que lleva a cabo el instituto político, como es la necesidad de tener órganos de difusión partidista, donde los militantes se puedan expresar, además de atender la urgente necesidad de promover lecturas priistas en el país”, definió.

Estuvieron presentes, como miembros fundadores del Consejo Editorial, la Senadora Beatriz Paredes Rangel, los expresidentes del PRI, César Camacho Quiroz y Enrique Ochoa Reza, así como Augusto Gómez Villanueva, exlíder la Confederación Nacional Campesina (CNC). Asimismo, integrantes del CEN: Lorena Piñón Rivera, Secretaria de Gestión Social; María Cristina García Cepeda, Secretaria de Cultura, Pablo Angulo Briceño, Secretario Técnico del Consejo Político Nacional (CPN) del PRI, y Laura Haro Ramírez, Secretaria de Vinculación con la Sociedad Civil.

De igual forma, el Diputado Rubén Moreira Valdez, la Diputada Ana Lilia Herrera; Hiram Hernández Zetina, Presidente de la Red Jóvenes X México; María Fernanda Bayardo Salim, Secretaria General del IRH; Alberto Lugo Ledesma, Secretario de Organización del IRH; Jorge M. Galván Romero, Secretario Editorial y de Divulgación del IRH; Soraya Pérez Munguía y Noemí Díaz Marina Palacios.