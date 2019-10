Presidente @lopezobrador_ recomienda austeridad a municipios; se mantendrá política de seguridad, afirma

Posted by Hector

Ciudad de México.- Luego de que presidentes municipales se manifestaron e irrumpieron la Puerta Mariana del Palacio Nacional el pasado martes para exigir mayor presupuesto, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó llevar a cabo un ejercicio austero de los recursos que administran.

“Les damos la fórmula de cómo ahorrar: bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos, cuánto ganan los presidentes municipales, cuánto ganan los regidores; si bajan los gastos, ahorran. Si no compran vehículos de lujo, si no viajan constantemente al extranjero y si evitan la corrupción”, enfatizó.

En conferencia matutina, el mandatario explicó que corresponde a la Cámara de Diputados la aprobación del presupuesto para los municipios, no al Poder Ejecutivo.

“Una vez que se aprueba la Ley de Ingresos, ya es exclusiva de la Cámara de Diputados, ya no interviene ni siquiera la Cámara de Senadores para aprobar el presupuesto. Entonces me extraña mucho que esto no lo sepan los presidentes municipales. No es aquí”, subrayó.

El presidente sostuvo que en los municipios hay derroche de recursos e indicó que por parte del Ejecutivo no se propusieron recortes presupuestales a dichos gobiernos, sino que se mandó el proyecto de la Ley de Ingresos al Legislativo de acuerdo con lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal.

“Nosotros no podemos transferir menos recursos de los que establece la ley. El gobierno federal recauda y mediante una fórmula se transfieren fondos a loa estados. La mayoría de los estados integran su presupuesto con participaciones federales. Son muy pocos los que tienen ingresos propios o un porcentaje de ingresos propios (…) de lo que se transfiere a los estados, un porcentaje va a los municipios por ley”, abundó.

Agregó que los presidentes municipales “se equivocaron de ventanilla porque incluso si fuese que se les están quitando 5 mil millones, el poder que tiene la facultad para decidir sobre el presupuesto, es el Legislativo”.

Reiteró que el gobierno federal no contratará deuda para tener más dinero.

“Nosotros no podemos hacer eso. Debemos tener finanzas públicas sanas. Estamos convencidos que si no hay corrupción y hay austeridad republicana, el presupuesto rinde y alcanza”, remarcó.

Destacó que eliminar la prestación de la atención médica privada para altos funcionarios públicos significó un ahorro de 6 mil millones de pesos.

Asimismo, dijo que se terminaron gastos como las pensiones a expresidentes, cajas de ahorro para funcionarios o pagos excesivos por publicidad.

“Todo esto nos ayuda a que haya presupuesto y no tengamos que aumentar impuestos ni crear impuestos nuevos, ni que haya déficit para aumentar la deuda”

En materia de seguridad, afirmó que continuará la política del gobierno federal, que ha dado como resultados detener la tendencia —que iba al alza— en homicidios dolosos y en el caso del robo de vehículo, una reducción considerable en las cifras.

Sobre los hechos en Culiacán, Sinaloa, dijo que informará “con toda transparencia sin ocultar nada” a la Fiscalía General de la República y al Poder Legislativo.

Refrendó su disposición a comparecer, explicar y argumentar el por qué se tomó la decisión de no continuar el operativo para la detención de un delincuente.