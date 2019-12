Posted by Hector

PREOCUPA A PRI SONORA CONTRATO ILEGAL QUE PRETENDE REALIZAR GOBIERNO DE CABORCA @ElPatoDeLucas

Regidores morenistas aprobaron en “lo oscurito” comprometer las finanzas de su municipio por 10 años: Ernesto De Lucas

Hermosillo, Sonora, 17 de Diciembre 2019.- En total opacidad mantenían regidores morenistas del cabildo de Caborca la aprobación de una asociación público–privada para alumbrado público, a propuesta del alcalde Librado Macías González, donde pretenden comprometer las finanzas de su municipio por al menos 10 años, acción a todas luces, fuera de la ley que abarca un monto de 71 millones de pesos anuales.

El Presidente del CDE PRI Sonora, Ernesto De Lucas Hopkins, acompañando del Presidente del CDM PRI Caborca, Daniel Salazar Ballesteros denunciaron públicamente la irregularidad cometida por los funcionarios morenistas del cabildo de Caborca en el mes de Mayo, y que representa un daño enorme a las finanzas públicas de los caborquenses durante al menos 10 años.

“El proceso de aprobación en cabildo se realizó de manera completamente ilegal, ni siquiera se presentó para su discusión a ninguna comisión, de ahí ya parte que el acuerdo no puede discutirse al interior de cabildo, todos los regidores votaron sin mayor información ni análisis, el acta de cabildo no contiene información de la cantidad de votos a favor ni en contra ni quienes lo emitieron, ni quienes estuvieron presentes en esa reunión” señaló De Lucas.

Por su parte, Daniel Salazar Ballesteros agregó que la propuesta compromete partidas federales por 40 millones de pesos, el impuesto por Derecho a Alumbrado Público (DAP) por 11 millones de pesos, y aproximadamente 20 millones más por derechos de cobros del ayuntamiento de Caborca, estos montos son por año.

Adicionalmente señalaron que pretenden adquirir seis mil luminarias, por 66 millones de pesos, valor que se encuentra muy por encima del precio real que es de alrededor de 1500 pesos cada una y el ayuntamiento las estaría adquiriendo por 11 mil pesos cada luminaria.

“Además el procedimiento para este tipo de asociaciones público-privadas deben llevar primero una invitación-búsqueda de empresas que puedan prestar el servicio, la posterior aprobación y aquí todo indica que hasta ya traen el contrato con una empresa en específico, al margen del compromiso que están haciendo por una década por 71 millones de pesos anuales”, agregó Ernesto De Lucas

Por último, informaron que realizaran las acciones jurídicas correspondientes para evitar se dañe a las finanzas públicas de Caborca e hicieron un llamado a los legisladores del congreso estatal de Sonora a no aprobar tal ilegalidad.