Posted by Hector

Precios de alimentos básicos por las nubes en el este de África, advierte la FAO

La sequía en África Oriental ha provocado un incremento drástico de los precios de los cereales y otros alimentos básicos en la región, advirtió este martes la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Según el último Boletín de Análisis y Monitoreo de Precios de los Alimentos emitido por esa agencia, los precios locales del maíz, el sorgo y otros cereales han alcanzado niveles sin precedentes en sectores de Etiopía, Kenya, Somalia, Sudán del Sur, Uganda y Tanzania.

“La sequía de la última cosecha, que concluyó en diciembre, ocasionó una baja en los suministros de los cereales, lo que ha puesto mucha presión en la disponibilidad en los mercados locales, así como en los hogares”, aseguró Félix Baquedano, economista de la FAO.

Se estima que las cosechas de maíz y sorgo de Somalia están 75% por debajo de su nivel habitual, y cerca de 6,2 millones de personas, más de la mitad de la población total del país, se enfrentan a una inseguridad alimentaria aguda. La mayoría de las personas más afectadas viven en las zonas rurales.

“La preocupación es que el nivel de suministro es muy bajo y, si no se da una respuesta relativamente rápido, podríamos llegar a una crisis un poco más grande. El problema de estas regiones es que normalmente tienen una cosecha o una cosecha y media a lo mucho digamos, entonces estás hablando de 6, 7 meses en que los hogares no tienen suministros propios y van a depender de alimentos del mercado a niveles muy altos, y al no tener recursos económicos no van a tener acceso al alimento que necesitan para su sustento”, agregó Baquedano.

La sequía también está causando muerte y enfermedad al ganado, lo que afecta los precios de los productos lácteos y la carne. En Somalia, por ejemplo, la leche cuesta 40% más de lo normal.