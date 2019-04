Participan comunicadores en taller “Periodismo y Perspectiva de Género” @ISMujer_Sonora @patygodoy_ @bluzsaldana

Posted by Hector

Participan comunicadores en taller "Periodismo y Perspectiva de Género"

Hermosillo, Sonora, abril 1 de 2019.- Como parte del compromiso de la gobernadora Claudia Pavlovich con la paridad de género, este día inició el taller “Periodismo y Perspectiva de Género”, impartido por la periodista sonorense Patricia Godoy Bernal, a periodistas y comunicadores.

En la inauguración del taller, Ivone Andrade Zepeda, coordinadora ejecutiva de Comunicación Social, junto a Blanca Saldaña López, coordinadora ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM), reafirmó la instrucción de la gobernadora de trabajar de manera transversal con otras dependencias para llevar el mensaje a medios de comunicación sobre la perspectiva de género.

El actual Gobierno estatal trabaja de manera transversal la perspectiva de género, y me da mucho gusto que en este caso lo hagamos con los medios de comunicación, cuentan con todo el apoyo de nosotros, les quiero agradecer muchísimo, que sea de gran utilidad, aseveró Andrade Zepeda.

Saldaña López destacó que esta capacitación les permitirá a periodistas y comunicadores ejercer su profesión con una perspectiva de género sin revictimizar a aquellas mujeres que fueron objeto de violencia.

“Estos temas, periodismo y perspectiva de género, son temas sumamente importantes, que van a venir a apoyarles a ustedes en su trabajo diario, la perspectiva de género, la visión de género, el conocer los estereotipos, los roles de género, cómo van definiendo también el impacto en las noticias que ustedes manejan, y cómo lo pueden hacer sin estereotipar, estigmatizar, o revictimizar especialmente a las mujeres que ustedes tratan en sus notas”, señaló.

La periodista Patricia Godoy mencionó la importancia de que las y los comunicadores se preparen en este tema, ya que para el resto de la población son un referente de opinión y pueden transmitir el respeto hacia las mujeres a través de su labor.

“La perspectiva de género aplicada al periodismo es extremadamente relevante, si ya lo es en otros ámbitos en particular en el ámbito del periodismo es básica, es fundamental, porque desde los medios de comunicación somos formadores de opinión, influimos aunque a veces no seamos conscientes del todo de eso, influimos en la construcción de la percepción del mundo en el que vivimos”, indicó.

Este taller de capacitación contempla temas como: “El periodismo con perspectiva de género”; “Androcentrismo en el lenguaje. Uso no sexista del lenguaje”; “Roles, estereotipos y clichés en los contenidos periodísticos”; y “La importancia de elaborar contenidos con perspectiva de género”, entre otros.

