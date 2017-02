Posted by Hector

ONU y socios lanzan pedido humanitario para Yemen ante amenaza de hambruna

Naciones Unidas y sus socios humanitarios en Yemen apelaron a la comunidad internacional de donantes a proveer con urgencia 2.100 millones de dólares para proteger a 12 millones de personas afectadas por el conflicto en ese país y prevenir una posible hambruna.

“Pido a los donantes que mantengan e intensifiquen su ayuda y apoyen nuestra respuesta colectiva para ayudar, proteger y rescatar, si es necesario, a las personas en Yemen, no importa dónde estén”, aseguró el coordinador humanitario de Naciones Unidas, Stephen O ‘Brien. al presentar el llamamiento este miércoles en Ginebra.

Desde que comenzó el conflicto en el país del Medio Oriente en marzo de 2015, la violencia desmedida y el colapso de la economía se han convertido en una amenaza para los derechos humanos de los yemenitas. Hoy 18.8 millones de personas, más dos tercios de la población del país, necesitan ayuda humanitaria

“Los pescadores no pueden pescar, los agricultores no pueden sembrar, los trabajadores no reciben salario. Los ciudadanos toman decisiones de vida o muerte, ¿Debo alimentar a mi hijo o debo llevarlo al doctor?”, es una pregunta diaria para muchas familias”, señaló por su parte Jamie McGoldrick, el coordinador humanitario para Yemen.

La guerra entre las fuerzas gubernamentales apoyadas por la coalición de Arabia Saudita y los separatistas Houthi ha devastado el país, sin embargo Naciones Unidas y sus socios humanitarios tienen acceso a alrededor de un 80% del territorio.