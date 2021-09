Posted by Hector

Nuevo Hospital

Entregan Gobernadora Pavlovich y Presidente López Obrador obra del nuevo Hospital General del Estado y supervisan equipamiento

Hermosillo, Sonora; septiembre 10 de 2021. Con la conclusión y entrega de la obra del nuevo Hospital General del Estado, inicia la etapa de equipamiento para que en breve las y los sonorenses cuenten con acceso a mejores servicios de salud, resaltó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al constatar junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador las instalaciones ya terminadas.

La mandataria estatal recordó que desde que asumió su mandato, el 13 de septiembre de 2015, se propuso dar cabal cumplimiento a las y los ciudadanos, como lo es la obra del nuevo Hospital General del Estado, que sustituirá al anterior hospital.

La gobernadora Pavlovich destacó que ante los retos que ha traído consigo la pandemia por COVID-19, haber fortalecido la infraestructura hospitalaria y aumentar el equipamiento para las y los sonorenses ha sido fundamental.

“Estamos culminando, algunos, yo misma un periodo de seis años en historia de Sonora, donde la vida y los sonorenses me dieron la oportunidad de ser la primera mujer en gobernar este estado (…); como siempre mi agradecimiento completo al personal de salud que siempre estuvieron en este frente de batalla, que siempre dieron lo mejor de ustedes mismos, a nuestros héroes de blanco, enfermeras y médicos”, indicó.

La gobernadora Pavlovich señaló que el presidente López Obrador desde su primera visita a Sonora se comprometió a apoyar este gran proyecto que vendrá a beneficiar a las familias sonorenses, en un área que es de gran prioridad como lo es la salud.

“En muchas de sus visitas presidente usted siempre nos cumplió y nos dijo que nos iba a dar el equipamiento, y hoy veo un equipamiento de primer mundo, un equipamiento como se merecen los sonorenses, no quiero hablar mal del Hospital General del Estado porque nos dio mucho a Sonora, nos entregó mucho de sí mismo, a sus médicos, a sus enfermeras pero dio todo lo que tenía que dar y ya no había más, ahora está este hospital, donde va a haber como siempre hospitales de enseñanza, especialidades, hemodinamia, hemodiálisis, y muchas más que no teníamos”, afirmó.

El presidente López Obrador reconoció el trabajo en conjunto de la gobernadora Pavlovich con la Federación, ya que a través del diálogo y el entendimiento pudieron sacar adelante esta importante obra que será de gran beneficio para las y los sonorenses y se comprometió a concluir el equipamiento de este hospital y a que no le falte ni un solo equipo, ni un solo medicamento y ningún elemento del personal.

“Estamos cumpliendo con el compromiso que hicimos de inaugurar este hospital, antes de que concluyera la gobernadora, Claudia Pavlovich, con quien trabajamos de la mano en forma coordinada, y nos entendimos en beneficio del pueblo, en beneficio del estado de Sonora, siempre poniendo por delante el interés general, el interés de la nación, agradecerle mucho a la gobernadora Claudia Pavlovich, que le quiero dar un aplauso, porque está concluyendo su periodo, ya va entregar el día 13″, dijo.

En la primera etapa de construcción de la obra se invirtieron 670 millones de pesos y 545 millones de pesos en la segunda etapa, 215.8 millones de pesos, por parte de la federación y 342 millones de pesos del gobierno estatal, además de 824 millones de pesos en equipamiento que se adquirirá por parte de Insabi.

El nuevo Hospital de Especialidades cuenta con las siguientes áreas: hospitalización, urgencias, encamados (170 camas), unidad de quemados (8 camas), unidad de trasplantes, quirófanos (9 unidades), medicina transfusional, cuidados intensivos.

Para consulta externa, tiene 51 unidades de consultorios, hemodiálisis, quimioterapia, laboratorio clínico, imagenología, farmacia y archivo clínico, seguro popular, y áreas de enseñanza. Cuenta con cuarto de máquinas, áreas de mantenimiento, áreas de personal y planta de tratamiento de aguas residuales.

Presentes: Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud; Juan Antonio Ferrer Aguilar, director general del Instituto de Salud para el Bienestar; Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud en Sonora; Ricardo Martínez Terrazas, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano; Marcos José Serrato Félix, director general del Hospital General de Sonora; Alejandro Calderón Alipi, coordinador nacional de abastecimiento y distribución de medicamentos del Insabi, el Dr. José Luis Alomía Zegarra, y Fermín González Gaxiola, presidente municipal de Hermosillo.

