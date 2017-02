Posted by Hector

Nuevo cristal líquido capaz de triplicar la nitidez de los televisores actuales

Un equipo internacional de investigadores ha desarrollado un nuevo cristal líquido de fase azul que podría permitir que los televisores, así como las pantallas de ordenador y de otro tipo presenten más píxeles en el mismo espacio, reduciendo además la energía necesaria para hacer funcionar al aparato. El nuevo cristal líquido está optimizado para LCDs (pantallas de cristal líquido) en color de secuencia de campos, una tecnología prometedora para las pantallas de la próxima generación.

Hoy en día, las pantallas Retina de Apple tienen una densidad de resolución de unos 500 píxeles por pulgada. Con la nueva tecnología desarrollada por el equipo de Shin-Tson Wu, de la Universidad de Florida Central en Estados Unidos, se podría alcanzar una densidad de resolución de 1.500 píxeles por pulgada con el mismo tamaño de pantalla. Esto resulta especialmente atractivo para gafas de realidad virtual o de realidad aumentada, que deben alcanzar una alta resolución en una pantalla pequeña para que lo mostrado en ellas se vea lo suficientemente nítido cuando las colocamos cerca de los ojos.

Aunque el primer prototipo de LCD de fase azul fue demostrado por Samsung en 2008, la tecnología aún no ha entrado en fase de producción debido a problemas con el elevado voltaje de operación y el lento tiempo de carga de los condensadores. Para solucionar estos problemas, el equipo de investigación de Wu trabajó con colaboradores del fabricante japonés de cristales líquidos JNC Petrochemical Corporation y del fabricante de pantallas AU Optronics Corporation, en Taiwán.

Los investigadores han desarrollado una nueva tecnología que podría triplicar la densidad de resolución de las pantallas. Eliminando los filtros de color usados tradicionalmente para dividir espacialmente un píxel en subpíxeles rojo, verde o azul, las pantallas en color de secuencia de campos permiten que los tres subpíxeles se conviertan en tres píxeles independientes, y por tanto triplican la densidad de resolución. (Imagen: Yuge Huang y Ruidong Zhu, CREOL, The College of Optics and Photonics, University of Central Florida)

Combinando el nuevo cristal líquido con una estructura especial de electrodos que mejora el rendimiento, el equipo ha conseguido una transmitancia de la luz del 74 por ciento con un voltaje de operación de 15 voltios por píxel, niveles operativos que podrían finalmente permitir que las pantallas en color de secuencia de campos entren por fin en la fase práctica de desarrollo del producto.