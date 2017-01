Posted by Hector

“NOS APRETAMOS TODOS EL CINTURÓN”: DAVID GALVAN

Hermosillo, Sonora; 12 enero de 2017.- Respecto a la disminución del 50% del presupuesto a los partidos políticos, en entrevista el Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN David Galván Cázares, indicó: “Nos apretamos todos el cinturón, aquí se trata de que todos seamos parejos, estamos de acuerdo en que la clase política y todos los que estamos dependiendo de los impuestos de los mexicanos pongamos el ejemplo apretándonos el cinturón”.

“Debe sentir el ciudadano que estamos de su lado, así nos quitaran el 100% a los partidos en el Estado la verdad es solo un mensaje, eso no solucionaría nada, el problema son los impuestos que se aprobaron, el problema es la gasolina, que bajen los impuestos, sin demeritar nada que ayude a bajar el costo de las gasolinas, no nos desenfoquemos, el tema es la gasolina, es el PRI, son los impuestos, son ellos los que están gobernando mal el País”, indicó.

“Me parece que el planteamiento de la Gobernadora Claudia Pavlovich debe ser favorable pero insuficiente, no nomas los partidos deben hacerlo, deben ser todos y me gustaría ver la propuesta acompañada de reducción del 50% en la nómina de los trabajadores del Estado y en los recursos que tienen que ver con el poder judicial y el legislativo, el sistema de gobierno debe hacer un gran esfuerzo por apretarse el cinturón, y no olvidar que quien está fallando a los mexicanos es el gobierno de Peña Nieto con esto no se baja el precio de las gasolinas, lo que pedimos en Acción Nacional es que se elimine el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)”.

Señaló que el Senador Francisco Búrquez subió la iniciativa hace dos años no solo para los partidos políticos, sino para todo el sistema de gobierno, para que el 50% del gasto general del sistema de gobierno se bajara y fuera usado para inversión pública, lo cual fue rechazado en el senado.

Galván Cázares añadió “aquí el problema de todo, son los impuestos del PRI de Peña Nieto y el problema en el país presente y futuro tiene que ver con las alzas a las gasolinas, es evidente que la reforma fiscal no funcionó, y se me hace injusto que los ciudadanos primero con el incremento a la canasta básica casi del 30%, con incremento a la gasolina estemos pagando los platos rotos de lo que se está robando el gobierno del PRI”.

“Esto no es una bengala para que empecemos hablar de los partidos políticos y dejemos de hablar del PRI de Peña Nieto y del gasolinazo” finalizó.