No aceptamos recomendación de CNDH por estancias infantiles: @lopezobrador_

Villahermosa, Tabasco.- Al término de la reunión del gabinete de seguridad efectuada en la 30 Zona Militar de esta ciudad capital, el presidente Andrés Manuel López Obrador dialogó con medios de comunicación y respondió sobre la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en torno a estancias infantiles.

Recordó que existe un diagnóstico que demostró que la mitad de estos espacios no contaba con mínimas condiciones de seguridad. Además, el censo levantado por la presente administración arrojó al menos 100 mil niñas y niños inexistentes en el padrón de beneficiarios, de un total de 300 mil.

“Pero olvidemos la corrupción, pensemos en la seguridad de los niños. ¿Y cómo se atreve la CNDH a estar respaldando estas cosas? Se quedaron callados cuando ABC y ahora resulta que quieren acusarnos en instancias internacionales.

“Que lo hagan, tengo mi conciencia tranquila, no soy cómplice de corruptos ni voy a ser corresponsable de un hecho que no deseamos, nadie; pero si ellos son irresponsables, nosotros no. Es lamentable la actuación de la CNDH… No vamos nosotros a aceptar una recomendación.”

Más de 13 mil efectivos protegen a ciudadanos tabasqueños

En temas de seguridad, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, informó que Tabasco ocupa el primer lugar combustible recuperado como parte de las acciones de combate al huachicol donde intervienen fuerzas federales y estatales. Se han rescatado casi tres millones y medio de litros de hidrocarburos y localizado 326 tomas clandestinas. Tales acciones corresponden a la presente administración.

Agregó que las y los tabasqueños cuentan con la protección de 13 mil 831 efectivos desplegados en tres coordinaciones regionales de la Guardia Nacional. Esta cifra es la suma de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (3 mil 36), Secretaría de Marina (779), Guardia Nacional (mil 116), Policía Federal (258), Policía Estatal (4 mil 486) y Policía Municipal (4 mil 156).

El titular de Sedena informó que dentro del Plan de Migración y Desarrollo de la Frontera Sur existen cinco puntos no intrusivos de revisión en la entidad para contener el movimiento migratorio: El Ceibo, Tenosique, Agua Blanca, Villahermosa y La Venta.

Durante su intervención, el gobernador Adán Augusto López Hernández, informó que las acciones de coordinación con Sedena, Semar y Guardia Nacional arrojan saldo positivo, ya que se registra la disminución del 70 por ciento en los delitos de secuestro, robo de automóviles, abigeato, robo de motocicleta, robo a comercio y robo a casa habitación.

En general, la disminución de la incidencia delictiva en Tabasco es del 18.5 por ciento.

Ya se está reactivando la economía en Tabasco por refinería Dos Bocas

El presidente López Obrador informó que ya se perforan pozos en el estado para la extracción de petróleo, tanto en tierra como en aguas someras, y agregó que con la entrega de contratos ha iniciado la construcción de la refinería Dos Bocas:

“Esto significa crear muchos empleos en Tabasco. Ya se está reactivando la economía en Tabasco porque se está impulsando el sector energético y ya empieza a haber más movimiento. Esto va a ayudar mucho a serenar al estado, este es el bálsamo, esta es la medicina más eficaz para garantizar la paz y la tranquilidad.”

Durante su intervención, la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, informó que el 31 de mayo inició el acondicionamiento de las 400 hectáreas de terreno y se ha preparado la mitad para dar inicio a la compactación.

Tres mil 28 trabajadores operan en el sitio en dos turnos. A partir del Manifiesto de Impacto Ambiental emitido por ASEA, las empresas a cargo de la obra iniciaron presencia en el lugar, así como los contratos de procura y construcción de las 17 plantas: “No nos hemos desfasado un solo día”.

La titular de Sener agregó que se recibieron 45 mil 979 currículums producto de la convocatoria del Gobierno de México para participar en este proyecto prioritario. La información será entregada a las empresas mediante un convenio de transferencia de sistemas de datos personales para que consideren la contratación de mano de obra mexicana.

“Estamos hablando de que se registraron soldadores, paileros, carpinteros, ingenieros, secretarias, mecanógrafas, gente con especialidad, con maestrías, con doctorados y se hizo una separación en la base de datos por especialidad para que las empresas tomen de referencia estos currículums.”

El presidente López Obrador afirmó que todos debemos colaborar en el rescate de la industria petrolera para convertirla en palanca de la industria nacional. La estrategia es destinar recursos adicionales durante tres años para completar el proceso de recuperación de Pemex, lo mismo que a la Comisión Federal de Electricidad (CFE):

“Tres años vamos a estar tratando a Pemex de manera especial, transfiriéndoles fondos. Imagínense, no cumplimos ni nueve meses en el gobierno y ya se licitó la refinería, ya estamos trabajando ¿cuándo se había visto eso? Bueno, ya empezamos este año, el 8 de septiembre tengo por ley que enviar el presupuesto al Congreso, ya estoy contemplando más recursos para Pemex y para el sector energético.”