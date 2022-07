Posted by Hector

Ni policías, bomberos, socorristas deben andar limpiando

La Agenda

Héctor Martínez

Queda claro que “cada chango a su mecate”, el Presidente Municipal a administrar, la seguridad pública a cuidar de los ciudadanos y las demás instituciones de emergencia a estar para LAS EMERGENCIAS. No es posible que los estén “obligando” a participar en actividades de limpieza. Se les reconoce el esfuerzo pero ya de por sí en estos tiempos de violencia estas instituciones han tenido gran cantidad de emergencias y de alto riesgo, a que sean presionados de manera personalísima y en medios de comunicación para que vayan a realizar una actividad para lo que ya existe un presupuesto con la estructura humana y de herramientas de la administración pública. No es correcto que se expongan a los voluntarios que están para salvar vidas para que se sigan exponiendo a una deshidratación, picadura de algún animal como alacranes o víboras. El llamado es claro y contundente, si no saben administrar los bienes para hacer las tareas que les toca dejen que otros lo hagan o háganse allegar de personas que si saben hacerlo y no usando de manera irresponsable a esta instituciones que ya de por sí tienen tanto trabajo con este clima de violencia que tampoco, el estado y la federación, han sido capaces de acabar con ello. La nobleza de los integrantes de seguridad pública, bomberos y cruz roja es muy destacable al sumarse sin chistar a al proyecto de limpieza, proyecto muy necesario porque en verdad ocupamos pensar en grande y eso implica contar con una ciudad limpia y próspera, pero no a costa de la seguridad y salud de los que en verdad están cuando se ocupan. Y como dato adicional, el pago de sueldos por parte de la administración no es condicionante a si le siguen el rollo a cada político, es un premio a su esfuerzo y dedicación por hacer su función en las instituciones; no debemos condicionar y tratar de explotar lo que ya por derecho ganado es de ellos.