Posted by Hector

Modelo mexicana denuncia por violencia a diseñador italiano

La modelo mexicana Daniela De Jesús Cosío presentó una denuncia por molestias, violencia privada, lesiones y secuestro de persona contra su exnovio, el también modelo y diseñador italiano Andrea Marcaccini, informó el semanario “Chi”.

En una entrevista con la revista, De Jesús, quien ha desfilado por las pasarelas de Milán, París y Nueva York para marcas como Versace, Victorias Secret y Ralph Lauren, confirmó los hechos.

“Lo denuncié porque en un país civilizado un comportamiento de ese tipo debería ser castigado”, afirmó.

La modelo mexicana mostró al semanario la denuncia presentada en junio pasado contra Marcaccini ante la fiscalía de Milán, además de las fotografías con las marcas de los golpes que el modelo italiano le propinó.

De Jesús expuso que desde el inicio entendió que su relación sentimental con Marcaccini no habría sido fácil, porque siempre estaba rodeado de mujeres y vivía “en el mundo de la noche”.

“Le dije varias veces que quizá no era la persona adecuada para ser su novia, pero él me repetía que yo era muy importante para él. En tanto me llegaban los rumores sobre sus infidelidades, aunque parecía que yo era la única que no se daba cuenta que me traicionaba”, explicó.

Señaló que las cosas llegaron al límite la noche del 18 al 19 de junio pasado, cuando tuvieron una pelea más, que continuó en su casa donde, según la denuncia, el hombre la empujó a la cama, le aferró los brazos y comenzó a golpearla con “extrema ferocidad” en el rostro.

De Jesús logró escapar y refugiarse en otra habitación. A la mañana siguiente el hombre parecía más tranquilo, pero no la acompañó a los primeros auxilios, donde los médicos constataron que tenía “contusiones múltiples y cervicalía postraumática como resultado de una agresión”.

Desde ese momento De Jesús decidió romper su relación con Marcaccini, quien ahora se apresta a participar en el “reality show” televisivo “La isla de los famosos”.

“Su preocupación principal es que este episodio pudiera dañar su imagen y no que me había causado mal a mí”, explicó la joven modelo.

Dijo no saber, sin embargo, si Marcaccini, quien no ha sido detenido, podría ser peligroso para los otros concursantes de “La isla de los famosos”, ya que “tampoco pensaba que era peligroso para mí”.