Más quejas de ciudadanos en contra de la Sub Agencia Fiscal

Dizque su trato es pa' la jodida y te cobra lo que le da la gana, otro "chapulín pa'l chonte"Opaca las acciones del Ayuntamiento y hasta del Estado con eso de la Sub-Agencia Fiscal, ya ven que el Gobernador Alfonso Durazo dice "Combatiré todo acto de corrupción y actuaré, hasta donde llegue, ante cualquier posible irregularidad en el manejo de los recursos públicos. Quienes colaboran en mi gobierno tendrán que asumir la responsabilidad y pagar las consecuencias". ¿Sera?Por: Gastón Gastélum RochaFebrero del 2023.- Pero que caray con el Julio César González Leal, parece que se le subieron los humos más de lo habitual con el nombramiento de subagente fiscal en Plutarco Elías Calles (Sonoyta), pues ya van tres personas del pueblo que nos lo reportan como un tipo prepotente y déspota; abusón con la raza pues'n!! en el trato y en el cobro de trámites en la sub-agencia fiscal a su cargo.La vox populi, vox Dei, acertada o no, termina por imponerse, y hoy por hoy es del dominio público que en la sub-agencia fiscal del ayuntamiento de Sonoyta, eventualmente se hacen cobros en efectivo sin mediar recibo alguno por trámites vehiculares; que el titular Julio César González Leal, no le hace honor a su "leal" apellido y te da una cifra de lo que hay que pagar, pero si te tardas para el otro día, resulta que "fue un error" y ahora ya es mucho más lo que hay que pagar.Por eso, es que ya son varios propietarios de vehículos, que mejor se han ido hasta Puerto Peñasco para realizar sus trámites, donde –me aseguran- les ha resultado mucho más económico, aún y con el viaje de Sonoyta a Peñasco.Me recuerda la anterior administración, cuando despachaba como contralor municipal con el presidente José Ramos, cuando no faltaba la raza que lo señalaba como tapadera del cochinero que hacían con los recursos públicos; y ahora, pues tal parece que le sigue la vasca al niño como si ya no tuviera remedio.Y es que, aunque el trienio pasado el gobierno municipal era emanado del partido Movimiento Ciudadano (MC), en cuanto las encuestas se inclinaron por el candidato de morena durante las pasadas campañas electorales, pues en caliente el equipo en el poder se sumó a Morena pa' seguir en el pandero político, y por supuesto el ex contralor Julio González entre ellos, que se coló en el nuevo gabinete, donde ahora está asignado como subagente fiscal.Lástima que todavía haya funcionarios "colados" que con su actuar en el cargo opacan las acciones del gobierno en turno en beneficio del pueblo; en este caso poniendo en tela de juicio las afirmaciones del actual Alcalde Luis Enrique Valdez Reyes, hombre de trabajo y voluntad que en aquellos tiempos de campaña aseguraba en su mensaje: "…porque enarbolamos la esperanza de la gente e integramos un equipo de mujeres y hombres limpios que nunca se han manchado con el fango de la corrupción…" "…para gobernar sin trampas, de manera clara y transparente para rendirle cuentas al pueblo…"Y hasta del propio gobernador, quien ejerce una política de acercamiento y transparencia, especialmente en el manejo de los recursos públicos a través de la secretaría de finanzas que encabeza Omar del Valle Colosio, quien en su apellido lleva el compromiso; de la cual depende la agencia fiscal del estado y sub-agencias fiscales en los municipios, como esta de Sonoyta a cargo del funcionario en cuestión, Julio César González Leal, que también debiera poner en práctica su apellido en el servicio y atención a los contribuyentes.Sería muy interesante que la Fiscalía Especializada para Investigar Hechos de Corrupción en el Estado de Sonora FAS Sonora, @FAS_Sonora el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización @SonoraIsaf y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Sonora, @seseasonora se dieran una vuelta por estas oficinas donde despacha este chamacon, "chapulín de varios partidos", y ya de pasadita pues la Secretaría de Hacienda @hacienda_sonoraVayan a ver que resulta, a lo mejor y todo está en orden, o a lo mejor sí encuentran buen desorden, vaya uste' a saber… Nos vemos… o nos escribimos…