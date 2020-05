Posted by Hector

Malas Noticias entra #Sonora en #Fase3

#Coronavirus #Covid-19

Sonora atraviesa por la fase 3 por Covid-19: Salud Sonora

Hermosillo, Sonora, mayo 7 de 2020. Sonora atraviesa ya por la fase 3 de transmisión del Covid-19, ya que los contagios se están presentando de manera comunitaria en al menos cinco municipios, informó Gerardo Álvarez Hernández, director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades.

Explicó que la mayor distribución de casos se sigue concentrando en San Luis Río Colorado con 173 positivos, seguido de Hermosillo con 121, Cajeme 38, Nogales 34, y Huatabampo con 18.

“Técnicamente ya hay más municipios en fase 3, porque ya la transmisión comunitaria es extendida, ya no son casos importados, no solamente son brotes intrafamiliares, ya hay brotes en trabajadores de diversas profesiones, que coinciden en espacio y en lugar en ciertos sitios, tenemos ya transmisión fase 3 en todo el estado”, indicó.

Álvarez Hernández reveló que dado que en la última semana Hermosillo ha duplicado su incidencia de casos de Covid-19, y que se ha incrementado su movilidad por parte de la población, es posible que en próximos días supere en número de pacientes a San Luis Río Colorado.

“Es un mensaje importante, porque lo hemos dicho, es el municipio que más ha acelerado su crecimiento de casos en la última semana, la predicción es muy simple: va a sobrepasar a San Luis Río Colorado muy pronto”, señaló.

Ante la proximidad de la conmemoración del Día de las Madres, el director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, llamó a la población a evitar celebraciones o conglomeraciones de personas, y cuidar especialmente de los adultos mayores y personas con alguna comorbilidad.

“Es un momento para no ser egoístas, y pensar que cuidarme, quedarme en casa, no solamente es por mí, sino por los que en teoría yo quiero, ese es el mensaje; nos lo dicen las cifras, los datos, no es un invento, no es una ficción, son los datos de Sonora”, aseveró.

Con 44 defunciones hasta el momento, Sonora alcanza una letalidad del 9.8%, la misma que a nivel nacional, siendo los municipios con más decesos San Luis Río Colorado con 19, Nogales 5, Hermosillo 4, y Caborca, Huatabampo y Magdalena con 3 cada uno.