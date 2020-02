Posted by Hector

M.P. José Espinoza se brinca las trancas y procesa a menor de 17 años porque no le dieron 40 mil pesos para que lo dejara libre

Estuvo tres meses encerrado en el Cereso Caborca

A lavarse las manos con “el procedimiento abreviado”

Por: José Alfredo Gastélum Rocha

Caborca, Sonora, febrero del 2020.- Demostrar que puede hacer lo que le da la gana porque tiene “charola de M.P.”, sumar a su currículum un enviado más al Cereso, desquitar con alguien sus frustraciones, o sabrá Dios que pasaría por la cabeza del Lic. José Espinoza Sánchez, Agente Primero del Ministerio Público en Caborca cuando “empapeló” a un menor de 17 años de edad, a quien llamaremos “el chamaco”.

Resulta que en los primeros días del mes de noviembre del año 2019, policías municipales detuvieron al chamaco en la colonia deportiva de esta ciudad, que porqué estaba fumando marihuana, se lo llevaron a la comandancia de policía y luego lo pusieron a disposición de este M.P. José Espinoza, pero ya bajo los cargos de narcomenudeo y manifestando que traía una dosis de marihuana y otra de cristal, misma que el chamaco niega haberla traído con él.

Pues bien, el chamaco no traía credencial de elector porque obviamente todavía no es mayor de edad, pero dizque dijo al M.P. que tenía 21 años y por eso le dio para adelante como si fuera mayor, pero ya sabe usted cómo se las gastan algunas “autoridades” para que los detenidos digan lo que ellos quieren, aunque nomás al ver a este chamaco resulta evidente que no es mayor.

Sin embargo, aún y cuando hubiera dicho que tenía más edad, a los pocos días de su detención, sus Padres trajeron el acta de nacimiento para presentarla a través del Abogado defensor que le asignaron para que turnaran al chamaco ante el Ministerio Público especializado en adolescentes y menores, pero simplemente les valió y siguieron con su procedimiento sin considerar la edad del chamaco.

Seguramente y le dieron para adelante por la falta de dinero de este chamaco, porque su verdad es que le dijo al MP que tenía 17 años de edad, pero el MP le pidió 40 mil pesos para dejarlo en libertad ahí mismo, y como la familia no tuvo el dinero, le dijo que de perdida le completaran 30 mil pesos, que tampoco tuvo la familia, y entonces el MP le dijo que tendría que darle curso, pero que no se preocupara que solo era cuestión de protocolo, que lo turnaría al Juez, que ahí dijera que tenía 21 años y que él –el MP- se encargaría de que quedara libre al otro día.

Claro que el asustado chamaco le creyó e hizo lo que le indicó. Lo llevaron ante el Juez de oralidad, donde pidió el M.P. dos meses para concluir su investigación y que por mientras quedara el chamaco en prisión preventiva, lo que el juez concedió y el chamaco fue internado en el Cereso de Caborca sin consideración alguna por parte del MP.

De ahí que en varias ocasiones posteriores se ofreció el acta de nacimiento para que el chamaco no estuviera en el Cereso entre puros mayores de edad, pero les siguió valiendo y nada de mandarlo con los menores.

Tres meses encerrado en el Cereso Caborca.-

Los dos meses que pidió le M.P. para concluir su investigación se vencieron el día 13 de enero de este año 2020, pero se llegó el mes de febrero y el chamaco cumplió tres meses encerrado en el Cereso, por lo que sus padres ya desesperados por esta situación decidieron acudir ante autoridades superiores.

Al no contar con dinerito para contratar abogados, por sí mismos acudieron a presentar una queja en la oficina de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Caborca; de igual forma hicieron un escrito a manera de denuncia detallando lo que estaba pasando y lo presentaron en la Fiscalía en la Ciudad de Hermosillo pidiendo su ayuda.

Ahí los atendió el Lic. Gustavo Bustamante, Vicefiscal de quien dependen los ministerios públicos de investigación en el estado; y al darse cuenta de la situación les dijo que él se encargaría de eso, que en ese momento se comunicaría con el M.P. José Espinoza de Caborca y le daría instrucciones para que corrigiera la situación.

Les comento que de igual forma quisieron denunciar a este M.P. en la Fiscalía Anticorrupción en Hermosillo, pero no les recibieron la denuncia argumentando que eso debían hacerlo ante el Jefe de los Ministerios Públicos y que él se encargaría de investigar los hechos denunciados.

A lavarse las manos con el “procedimiento abreviado”.-

El asunto es que el Vicefiscal Gustavo Bustamante les ofreció lo siguiente: Les dijo que se regresaran a Caborca, que llevaran el acta de nacimiento al Ministerio Público y que este solicitaría una audiencia urgente al Juez, que sería a más tardar para el otro día, donde aclararía esto, pediría un “procedimiento abreviado” y en cosa de horas el chamaco quedaría en libertad.

Obvio que ya no había ni la mínima confianza con el M.P. José Espinoza de Caborca, por lo que se regresaron pero buscaron asesoría y supieron entonces que eso del mentado “procedimiento abreviado” es una especie de negociación donde el chamaco tendría que aceptar los señalamientos en su contra, le impondrían una pena condenatoria que se supone la cumpliría sin estar en prisión y listo, pero la queja ante Derechos Humanos y denuncia ante la Fiscalía en Hermosillo quedaría sin efecto, pues el chamaco estaría aceptando todo lo que le achacaban.

O sea que tenían ya bien hecho todo “el enjuague” para lavarse las manos, por lo que ya ni les creyeron que el chamaco quedaría en libertad, así que como Dios les dio a entender anduvieron acá y allá, hasta que el asunto avanzó gracias a la intervención del Lic. Julio Villavicencio, Director de la Unidad Especializada en Adolescentes en Sonora, y de una Abogada de Caborca que les ayudó gratuitamente y de manera muy profesional, pues fue ella quien tuvo que solicitar la famosa “audiencia urgente”, porque el M.P. nomás le siguió dando largas.

Así fue que finalmente se puso al chamaco a disposición de las autoridades para adolescentes y menores, aunque valga decir que todavía hubo algo de reticencia por parte del Lic. Fonseca, Juez que atendió el caso en Caborca y que sin prestar mayor atención al dicho del chamaco sobre su edad y sobre el dinero que le pidió el MP para dejarlo libre, a las manifestaciones de su Papá y argumentos de la Abogada que le defendió, simplemente dio por terminada la audiencia y san camalión.

Ya en el sistema de justicia para adolescentes y menores, gran diferencia el trato con Jueces, M. P., abogados y demás.-

Se envió entonces al chamaco a San Luis R.C., donde está el Juez que le toca atender los asuntos de Caborca, se generó la audiencia para el viernes 21 de febrero por la mañana –a más de tres meses de estar el chamaco encerrado en el Cereso entre puros adultos-; allá se trasladó la Agente del Ministerio Público especializada en Menores de Caborca para atender el asunto, así como la abogada que generosamente les prestó su ayuda y ese mismo día, el chamaco fue entregado a sus padres, que agradecen de todo corazón a quienes les apoyaron, pero muestran su total repudio al Ministerio Público de Caborca Lic. José Espinoza, quien buscando lavarse las manos por los excesos cometidos, hizo hasta la imposible para que el chamaco quedara recluido en el Cereso.

Para terminar, les comento que el chamaco en cuestión y su familia vinieron de Sinaloa a visitar unos amigos y conocer Caborca, siendo en esos días que detuvieron al chamaco y se llevaron pésimo sabor de boca por culpa de este Ministerio Público Lic. José Espinoza;

Les comento también que decidieron hacer esta denuncia a través de nosotros para que la comunidad sepa en manos de quien está, facilitándonos copias del papeleo, quejas y denuncias que interpusieron, pa’ que no se diga que es puro cuento… Nos vemos… o nos escribemos…