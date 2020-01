Posted by Hector

LOS MORENISTAS EN CABORCA SACAN LAS UÑAS

CUMPLEN SUS PROMESAS CON UN “TOMA, A VEINTE”

H. Caborca, Sonora, enero del 2020.- Cómo haciendo honor al nuevo año veinte veinte, ahora los morenistas estrenados en la administración de este municipio parecen decir “toma, a veinte”.

Y es que aún a sabiendas de que los discursos en las campañas no eran más que utopías, expectativas fantásticas sobre el futuro de Caborca, les valió madre y generaron grandes esperanzas entre la sociedad, sin importarles que fueran imposibles de lograr.

Porque así lo aseguraron, los caborqueños esperábamos mucho del actual Ayuntamiento, pero a medio taste ya los morenistas empezaron su fiesta, enseñaron las uñas y entre muchas otras triquiñuelas les comento una, para agarrar el hilo y de a’i pa’ delante le seguiremos con otras.

El Cubano Mier y El Wiro Badillo recaudando dinero a cambio de promesas.-

Para nadie es un secreto la influencia tan directa de Abraham “El Cubano” Mier, en el Ayuntamiento y desde la Campaña donde iba como candidato suplente de Diputado Federal, cuando además del cotorreo que agarraba en los mítines políticos, también se acercó con gente de la sociedad caborquense para solicitar aportaciones en efectivo o en especie, obviamente a cambio de las promesas que fueran necesarias para convencerlos de que le metieran dinerito a la campaña.

Pues uno de los que creyeron en sus promesas, fueron los Señores Eduardo Fimbres -del grupo Fimbres- y Luis Saavedra, con quien hace un fuerte equipo de trabajo; quienes le entraron al juego, luego de la “convincente labor” de “El Cubano” apoyado por su compinche “Wiro” Badillo, aprovechando la cercana relación del Wiro con Eduardo Fimbres.

¿Qué se pactó a cambio?.-

Resulta que Eduardo Fimbres, tenía rentada una moto-conformadora a la anterior administración, que se usaba en el basurón municipal, pero le quedaron debiendo un chingo de dinero de esa renta; y el cubano y el wiro prometieron a Fimbres y Saavedra, que al ganar Librado Macías la presidencia municipal ellos se encargarían del pago de la renta pendiente y además, le seguirían rentando la moto-conformadora para que siguiera trabajando en el basurón o en última instancia el Ayuntamiento le compraría esa máquina.

¿Y qué pasó?.-

Pues que simplemente les jugaron el dedo en la boca, porque nomás ganaron la Presidencia y les valió madre, no le pagaron ni un pinche peso ni le siguieron rentando la máquina y obviamente que ni se la compraron, nomás les siguieron viendo la cara con uno y otro cuento, diciendo que había acuerdos con políticos de “más arriba” y que tuvieron que hacer esos tratos con una prestigiada constructora de Cananea, Sonora.

Pero la realidad es que nuestros flamantes nuevos políticos de morena, hicieron lo que ya tenían planeado desde el principio “sacarles dinerito a Eduardo Fimbres y a Luis Saavedra, para luego mandarlos a la jodida”, así de pelada; porque esa dizque “prestigiada” constructora de Cananea, no es más que una artimaña de la que forma parte el mismo Wiro Badillo y quién sabe si también el Cubano.

Por cierto que a esa empresa le compraron una moto-conformadora en algo así como dos millones de pesos sin siquiera hacer una licitación pública, cuando el mismo Eduardo Fimbres les vendía su moto-conformadora en menos de un millón de pesos.

Y para remachar, todo indica que Eduardo Fimbres y Luis Saavedra, todavía creen en las mentiras de este parecito Cubano-Wiro y siguen cayendo en su jueguito de aportar para tal o cual programa de gobierno dizque en beneficio del pueblo y, por supuesto que otra vez a cambio solo de promesas.

¿Qué podemos esperar?.-

Imagine usted que si eso hacen y siguen haciendo con alguna gente que le atoró en la campaña con considerables sumas de dinerito ¿Qué podemos esperar el común de los mortales que si acaso aportamos el voto y convencimos a otros pocos para que también votaran por ellos? Lo más seguro es que también nos digan “toma, a veinte”… Nos vemos… o nos escribemos…